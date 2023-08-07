Денисенко предложил после победы Украины запретить мужчинам выезд еще на 3 года.

По словам бывшего советника главы МВД, закрытая граница для мужчин необходима, поскольку украинская нация рискует исчезнуть.

В сети украинцы гневно отреагировали на инициативу Денисенко, а затем стала известна еще одна деталь, вызвавшая шквал критики.

Как оказалось, сын самого Денисенко в последнее время живет за границей и активно путешествует, снимая это на видео - парень ведет свой блог в YouTube.

Однако, как давно парень находится за границей, пока неизвестно.

После разразившегося в сети скандала - Андрей Денисенко удалил все видео и информацию о себе из Facebook и YouTube.

Украинцы не смогли сдержаться и начали комментировать появившуюся информацию:

"А что ,вы думали он пойдет воевать? Будет ли отстраивать страну?? Мы же для них никто,..и пора это понять",

"Он не четко выразился. Имел в виду, что такие, как его сынуня, еще три года после окончания войны не должны въезжать в Украину пока не отстроим. Родное чадо должно жить во всех удобствах как на Западе",

"Так таких надо мудрых что пишут законы в первую очередь предателями признавать их дети за границей, и ни одного их ребенка нет на войне. Или это только простых людей земля а они для чего здесь",

"Если власть такое позволяет, та же уклоняется от исполнения обязанностей, законодательная база не работает, то о чем вообще можно говорить!", - пишут украинцы.

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