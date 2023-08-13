Накопительные пенсии в Украине, есть ли в них выгода: украинцы делятся мнениями.

Накопительные пенсии в Украине, стало известно, что делать украинцам, кто достиг пенсионного возраста (60 лет), но не имеет нужного страхового (трудового) стажа.

В 2023 году один месяц трудового стажа составляет 2860 грн, это два минимальных единых соцвзноса и это в том случае, если уплатить всю сумму, чтобы начать получать пенсию после уплаты. За год стажа нужно заплатить 34320 грн.

В том случае, если не хватает одого года или двух - можно докупить стаж и выйти на пенсию в 60 лет, а не в 63 года - это выгодно.

При минимальной пенсионной выплате в 2520 гривен за три года неработающий пенсионер получит более 90 тысяч гривен пенсии.

Если не хватает 3-5 лет и старше - покупка стажа не имеет экономического смысла и "отбить" расходы не получится.

"Стыдно читать об этих пенсиях в 50$! Гондурас отдыхает! Это же как надо было загнать такую ​​большую, красивую, с огромными ресурсами страну в такую ​​же** извините, но лучшие слова подобрать трудно!",

"ПФУ работает на благо депутатов, судей и им подобным",

"А почему депутат получает пенсию проработав только одну каденцию,чем он там так перетрудился, что имеет такое содержание",

"Ничего, если не хватает лет, вы их не купите, потому что столько хотят , это невозможно оплатить, а если что есть, то нахалеру она надо, живите за те деньги, что на составляли", - возмущаются украинцы в комментариях.

Источник: ТСН.

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