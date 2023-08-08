Известный украинский продюсер Михаил Ясинский, который занимается творчеством Оли Поляковой, в подкасте Славы Демина рассказал о настоящем отношении россиян к украинцам. Примечательно, что история, которой поделился продюсер, произошла еще в 2014 году, тогда Полякова поехала в Москву на премию "Муз-ТВ".

Как оказалось, Оля Полякова была на сцене рядом с Басковым. И в какой-то момент певица заметила, что у нее случайно порвались колготки. Она сказала об этом, и тогда Басков прокомментировал это словами: "Ну ничего, скоро вы все к нам будете в рванных колготках приезжать". После этих слов весь зал с российскими зрителями засмеялся. По словам Ясинского, еще тогда проявилось настоящее отношения русских к украинцам.

"И мы вот зашли в гримерку, и Оля говорит: "Нет, Миш, нет-нет-нет, ничего не будет, вообще ничего не будет. Это не те люди. Нам ждать от них нечего". Мы уехали, и больше этим вопросом не занимались", - рассказал Михаил Ясинский.

Стоит отметить, что эту историю продюсер рассказал на фоне еще одного своего воспоминания. По словам Ясинского, в 2014 году на майдане в центре Киева была надпись: "Русских любим, путина – ненавидим". И тогда еще украинцы вроде как верили, что возможно, с россиянами можно иметь дело. Но затем они с Олей Поляковой поехали на эту премию в Москву и убедились в обратном.

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