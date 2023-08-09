Олегу Виннику на днях исполнилось 50 лет, в соцсетях певцу желают здоровья и благодарят за помощь ВСУ.

На фан-страницах Олега Винника «волчицы» даже возмущаются, что юбиляра публично не поздравил Минкульт.

«Поздравляем с юбилеем Олега Анатольевича, желаем здоровья и сил, благодарим за помощь нашим воинам. Очень интересно, поздравил ли юбиляра наш Минкульт и господин Президент, помощники должны были подсказать, что День рождения у Винника. Понятно, что война, но надо быть людьми всегда. Ждем победы Украины»,

«Где их совесть, спит, наверное, Но когда пробуждается совесть, будет очень стыдно. Воины с фронта поздравили Олега Анатольевича с юбилеем, а наши жирные Минкультовские коты потеряли совесть», - обсуждают поклонницы, комментируя поздравления юбиляра от защитников.

Напомним, что ранее Олег Винник даже получил благодарность за помощь ВСУ. Олег Винник и его благотворительный фонд отметили двумя благодарностями за помощь армии и поддержку украинских воинов. В документах, в частности, сказано, что благодарность Олегу Виннику выписали "за предоставление материально-технической помощи в решающее для страны время".

Сам Олег Винник почти год не выходил на связь и не показывался поклонникам. В своем первом интервью после долгого молчания, Винник подтвердил, что действительно в Германии.

Также Олег Винник опроверг слухи, что у него онкология. Называть свой диагноз Олег Винник не стал, однако уточнил, что этим заболеванием болеют 2% людей в Германии.

«Сегодня немного хуже, чем было неделю назад. Буду откровенным. Слава Богу, что меня подняли и поставили на ноги. Это не одна и даже не две вещи, которые меня накрыли. Я в интервью говорил, что не обращаю внимания на свое здоровье. А потом однажды в тебе раз, и выключается все. Этой болезнью в Германии болеют 2 процента. Сегодня это уже не столь страшная болезнь и не летальная. Но если не обращаться к врачу, то через год ты остаешься в коляске", - рассказывал Олег Винник.

Также «волчицы» впервые за долгое время смогли увидеть своего кумира. Сейчас у Олега Винника длинные волосы, появились очки. Певец по-прежнему любит аксессуары – в частности, часы и браслеты.

«Единственное, что меня удивило в этом интервью: что к нему есть положительные комментарии. Волчицам все божья роса»,

«Иногда, лучше молчать, чем нести чепуху»,

«У человека самовлюбленность, нарциссизм зашкаливает, слушать и смотреть невозможно… Кто еще со дна постучит?»,

«Господин Винник, живите долго и счастливо, но там где вы сейчас! Вы никогда не были украинцем! Приехали, заработали деньги и популярность... И уехали! Не возвращайтесь, пожалуйста! И будьте здоровы!» , – обсуждали в комментариях скандальное интервью Олега Винника.

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