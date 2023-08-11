В «Дизель шоу», которое любят и смотрят многие украинцы, произошли большие и болезненные изменения.

«Дизель Шоу» осталось без некоторых своих звезд, которые после полномасштабного военного вторжения России сделали свой выбор.

Напомним, что с территории Украины уехали Сергей Писаренко, Евгений Никишин и Марина Грицук. Произошло это почти сразу после 24 февраля 2022 года.

В «Дизель Шоу» рассказывали, что дом Сергея Писаренко был разрушен российским снарядом и он вместе с семьей уехал в Прибалтику, у Никишина "все корни в Магнитогорске", а Марину Грицук вывезли на танке в Беларусь после того, как она под Киевом оказалась в оккупации.

«Я их не осуждаю, потому что никакого плохого слова об Украине от них я не слышал. Конечно, хотелось бы от них услышать что-нибудь хорошее, но я знаю, что они боятся. И боятся не только за свою ж…, они боятся за свои семьи. Им есть чего бояться, я думаю…. ", - комментировал действия Писаренко и Никишина руководитель Дизель Студио Егор Крутоголов.

Но «Дизель Шоу» продолжает существовать и доставлять радость украинцам. Более того, "Дизель Шоу" готовится к новому сезону.

Команда «Дизель Шоу» уже сняла проморолик, а новый сезон стартует на украинском ТВ уже 1 сентября.

На фото, в частности, можно увидеть состав «Дизель Шоу» после побега некоторых актеров.

Также на странице «Дизель Шоу» в Инстаграме сообщается о новых концертах 18, 19 и 20 августа.

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