Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС, трагедия разыгралась в селе Поветно Львовского района в подвальном помещении двухэтажного жилого дома.

По словам спасателей, люди зашли в подвальное помещение дома, где хранился картофель и, вероятно, потеряли сознание из-за вдыхания опасных газов.

«К сожалению, в результате отравления они погибли. Среди погибших – женщина, 1956 года рождения и мужчины 1952, 1978 и 1971 годов рождения», - говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Специалисты объясняют, что такая высокая концентрация газов, вероятно, могла возникнуть из-за процесса гниения картофеля, который был в подвальном помещении.

«При разложении органических материалов, таких как картофель, возникают различные химические реакции, которые могут выделять опасные газы», ​​- говорят в ГСЧС.

Окончательные причины смерти установит следствие.

В полиции также сообщили подробности трагедии.

Как оказалось, подвал был предоставлен его владелицей односельчанам. Именно она и нашла тела.

"9 августа около 20.00 на оперативную линию 102 поступило сообщение он жительницы одного из сел Львовского района о том, что в своем подвале она обнаружила четырех человек без признаков жизни.

По словам заявительницы, подвал она предоставила в пользование своим знакомым-односельчанам для хранения овощей" , – сообщили в полиции.

Правоохранители установили личности погибших - жителей села в возрасте 71, 67, 52 и 56 лет - супружеская пара и двое братьев. Все жители того же села.

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