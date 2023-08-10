Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС, трагедия разыгралась в селе Поветно Львовского района в подвальном помещении двухэтажного жилого дома.
По словам спасателей, люди зашли в подвальное помещение дома, где хранился картофель и, вероятно, потеряли сознание из-за вдыхания опасных газов.
«К сожалению, в результате отравления они погибли. Среди погибших – женщина, 1956 года рождения и мужчины 1952, 1978 и 1971 годов рождения», - говорится в сообщении ГСЧС Украины.
Специалисты объясняют, что такая высокая концентрация газов, вероятно, могла возникнуть из-за процесса гниения картофеля, который был в подвальном помещении.
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«При разложении органических материалов, таких как картофель, возникают различные химические реакции, которые могут выделять опасные газы», - говорят в ГСЧС.
Окончательные причины смерти установит следствие.
В полиции также сообщили подробности трагедии.
Как оказалось, подвал был предоставлен его владелицей односельчанам. Именно она и нашла тела.
"9 августа около 20.00 на оперативную линию 102 поступило сообщение он жительницы одного из сел Львовского района о том, что в своем подвале она обнаружила четырех человек без признаков жизни.
По словам заявительницы, подвал она предоставила в пользование своим знакомым-односельчанам для хранения овощей" , – сообщили в полиции.
Правоохранители установили личности погибших - жителей села в возрасте 71, 67, 52 и 56 лет - супружеская пара и двое братьев. Все жители того же села.
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