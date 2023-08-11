Мобилизация в Украине продлена минимум до 18 ноября. Украинцам нужно знать, существуют ли на данный момент законные способы, чтобы избежать призыва на воинскую службу.

Адвокат Олег Лукьянчиков рассказал в своем youtube-канале, что может изменится в разгар мобилизации в Украине.

"Законопроект 9566 действительно предполагает возможность письменного отказа от призыва на воинскую службу во время мобилизации без последствий в виде уголовной ответственности. Идея заключается в следующем: если человек не мотивирован, если человек по своим психологическим качествам не может нести воинскую службу, если это противоречит его убеждениям, его религии, то он отказывается, но при этом он действительно не пойдет отдыхать.

Его государство может привлечь на выполнение каких-то оборонных работ, скорее всего, с самой низкой заработной платой, - говорит адвокат о законопроекте, который может быть принят во время действия мобилизации в Украине.

Также адвокат поделился своим мнением, могут ли принять данный законопроект в период действия мобилизации в Украины.

"Но, обращаю ваше внимание, пока лишь законопроект и шансы на то, что его примут - на самом деле, не так уже и велики", - сообщил адвокат Олег Лукьянчиков.

"Ага, но сначала нужно притопать в военкомат и пройти влк. Хороший законопроект",

"Всё!! Дошли до ручки !!! А в Законе 9566 что про сбежавших детей и родственников чиновников и депутатов говориться??!! И о самих депутатах и куче силовиков, сидящих в тылу ???!!! Когда и куда они пойдут воевать и работать за 100 долларов в месяц", - пишут украинцы в комментариях.

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