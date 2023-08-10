Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Купянскую районную государственную администрацию, эвакуация населения начинается.
"На деоккупированных территориях Купянского района Харьковской области приближенных к зоне боевых действий начинается проведение обязательной эвакуации населения", - говорится в срочном сообщении.
Распоряжение об обязательной эвакуации населения было подписано 9 августа.
«Объявить на деоккупированных территориях населенных пунктов, приближенных к зоне боевых действий Дворичанской поселковой, Петропавловской сельской, частично на территориях Кондрашовской сельской, Куриловской сельской и Купянской городской территориальных общин проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины", - говорится в документе.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Госпереворот в Украине: подробности масштабного сговора, названы причастные
Ситуация ухудшилась, готовится новая принудительная эвакуация: кто из украинцев вынужден будет покинуть дома
Могут покинуть весь Запорожский фронт: Урожайное под обстрелом с трех сторон, как будут действовать ВСУ
Путин рассчитывает на затяжную войну: украинцев предупредили о новых угрозах
В списке 37 населенных пунктов.
Напомним, что около полуночи россия сбросила на Купянск авиационную бомбу ФАБ-250. В результате авиаудара повреждено здание городского совета.
Около 07:30 россияне нанесли повторный удар. Предварительно утренние удары РФ наносила из артиллерии, била по гаражам в центре города.
Жителей Харьковщины ранее предупредили, кого может затронуть обязательная эвакуация.
Последние новости Украины:
В Ровенской области сообщили, будет ли эвакуация после начала масштабного пожара на нефтебазе в результате атаки.
Также сообщалось о новом серьезном ЧП на ЗАЭС.
Кроме того, Politeka.net писала о подготовке к новой масштабной эвакуации.