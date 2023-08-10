Распоряжение о масштабной эвакуации из некоторых населенных пунктов уже подписано.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Купянскую районную государственную администрацию, эвакуация населения начинается.

"На деоккупированных территориях Купянского района Харьковской области приближенных к зоне боевых действий начинается проведение обязательной эвакуации населения", - говорится в срочном сообщении.

Распоряжение об обязательной эвакуации населения было подписано 9 августа.

«Объявить на деоккупированных территориях населенных пунктов, приближенных к зоне боевых действий Дворичанской поселковой, Петропавловской сельской, частично на территориях Кондрашовской сельской, Куриловской сельской и Купянской городской территориальных общин проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины", - говорится в документе.

В списке 37 населенных пунктов.

Напомним, что около полуночи россия сбросила на Купянск авиационную бомбу ФАБ-250. В результате авиаудара повреждено здание городского совета.

Около 07:30 россияне нанесли повторный удар. Предварительно утренние удары РФ наносила из артиллерии, била по гаражам в центре города.

Жителей Харьковщины ранее предупредили, кого может затронуть обязательная эвакуация.

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Кроме того, Politeka.net писала о подготовке к новой масштабной эвакуации.