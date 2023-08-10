В Украине разрешили расторгать брак во время беременности жены.

Верховная Рада приняла соответствующие изменения в Семейном кодексе.

Законопроект №5492 предоставит возможность предъявления иска о расторжении брака в течение беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка.

За это проголосовали 232 депутата.

Законопроектом предусматривается, что брак можно будет расторгать до одного года ребенка.

Депутаты проголосовали за внесение изменений в статьи 110 и 111 Семейного кодекса Украины.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что целью законопроекта является "устранение препятствий в реализации права на брак и право на его расторжение, что повлечет за собой устранение нарушения прав человека и случаев возможной дискриминации".

Кроме того, законопроект направлен на предупреждение и защиту лиц, страдающих домашним насилием.

"Ну такое, и раньше в отдельных случаях разводились в этот период. Но инициатором тогда выступала именно женщина",

"Демократия. Равные права все хорошо. А то что женщине во время беременности нельзя волноваться, ничего? Суд, адвокаты, раздел имущества и все во время беременности, как это отразится на ребенке? Неужели просто нельзя подождать те несколько месяцев?"

"Дети, брак не является причиной "удержания" партнера, поэтому норм.

"Пребование только вместе" в "таких условиях", без любви и уважения, может быть даже хуже.. Другое дело все-таки - это ответственность и обязанности в

отношении детей и не только, НРАВИЛЬНОСТЬ самих партнеров...", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: 24 канал .

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