Верховная Рада приняла соответствующие изменения в Семейном кодексе.
Законопроект №5492 предоставит возможность предъявления иска о расторжении брака в течение беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка.
За это проголосовали 232 депутата.
Законопроектом предусматривается, что брак можно будет расторгать до одного года ребенка.
Депутаты проголосовали за внесение изменений в статьи 110 и 111 Семейного кодекса Украины.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Спасти никого не удалось: из подвала на Львовщине вынесли тела мужчин и женщины
В США разоблачили план Путина по затягиванию войны: на что рассчитывал российский диктатор
Массированная атака беспилотников, вспыхнул страшный пожар: "Эвакуация населения..."
На Одесчине всплыли неожиданные детали скандала из-за кончины мобилизованного: "Люди запуганы, боятся"
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что целью законопроекта является "устранение препятствий в реализации права на брак и право на его расторжение, что повлечет за собой устранение нарушения прав человека и случаев возможной дискриминации".
Кроме того, законопроект направлен на предупреждение и защиту лиц, страдающих домашним насилием.
"Ну такое, и раньше в отдельных случаях разводились в этот период. Но инициатором тогда выступала именно женщина",
"Демократия. Равные права все хорошо. А то что женщине во время беременности нельзя волноваться, ничего? Суд, адвокаты, раздел имущества и все во время беременности, как это отразится на ребенке? Неужели просто нельзя подождать те несколько месяцев?"
"Дети, брак не является причиной "удержания" партнера, поэтому норм.
"Пребование только вместе" в "таких условиях", без любви и уважения, может быть даже хуже.. Другое дело все-таки - это ответственность и обязанности в
отношении детей и не только, НРАВИЛЬНОСТЬ самих партнеров...", - пишут украинцы в комментариях.
Источник: 24 канал .
Последние новости Украины:
В Ровенской области сообщили, будет ли эвакуация после начала масштабного пожара на нефтебазе после атаки.
Также сообщалось о новом серьезном ЧП на ЗАЭС.
Кроме того, Politeka.net писала о подготовке к новой масштабной эвакуации.