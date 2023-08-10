Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а теперь начал делать меткие пародии на россиян и то, что происходит вокруг войны в Украине. Так, в этот раз Юрий Великий опубликовал в своем Instagram и на ютуб-канале видео, в котором спародировал спикера Минобороны России Конашенкова.

Надо сказать, что этот персонаж уже полюбился поклонникам Юрия Великого, он время от времени делает пародии на Конашенкова, копируя его внешний вид, мимику и речь. В этот раз спикер Минобороны РФ отчитался о взрывах в Подмосковье, атаках дронов и ситуации в Черном море. Получилось весьма эпично и иронично.

В подписи к публикации Юрий Великий написал: "Кремлевский сказочник КОНАШЕНКОВ написал новую главу в своем "эпическом" сборнике сочинений "ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ". Краткое СОДЕРЖАНИЕ: Пиротехнические хлопки на заводах, Корабельно-дронные рандеву и много чего еще интересного. Приятного всем просмотра".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео, которое выложил в сети Юрий Великий:

"Гоп-Стопская федерация… Гриб подзаводовик… Оленеводский говнюк… Просто ураган фантазии!".

"Какашенкова не могу слушать, а Юра здорово отчитался перед народом!".

"Противник потерял дрон, а мы отрицательно приобрели боевой корабль".

"Кремлевские сказки – заходят узким без смазки".

"Блистательный талант и потрясающее чувство юмора! Благодарю Вас, Юрий! Скорейшей победы Украине!".

"Задонатьте своим ЗСУ" – гениально! Супер, как всегда! Браво, Юрий!".

"И почему никто не верит Конашенко? Ну вот же, всё по факту говорит".

"Ждем с удовольствием ваши новости Юрий. Это просто супер! Перемоги Украине!".

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