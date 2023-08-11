Ситуация на Запорожской АЭС, которая находится под руководством российских захватчиков, ухудшается с каждым днем.

Так, в "Энергоатоме" сообщили, что на 4-м энергоблоке Запорожской АЭС произошел инцидент с утечкой воды из первого контура во второй, пишет Politeka.net.

«В результате вывода 4-го энергоблока временно оккупированной Запорожской АЭС в «горячее» состояние в нарушение условий лицензии и требований Энергоатома произошел инцидент с утечкой воды из первого контура реактора во второй. Радиологического выброса в окружающую среду не было», - говорится в срочном сообщении «Энергоатома».

Это, как отмечается, произошло из-за нарушения целостности третьего парогенератора, расположенного в герметичной оболочке блока.

«Следовательно оккупационное руководство начало перевод 4-го энергоблока ЗАЭС в состояние «холодный остановка», - отметили в «Энергоатоме».

В течение следующих трех дней россияне переведут 6-й энергоблок ЗАЭС в «горячую остановку». Это, как отмечается, является еще одним нарушением условий лицензии и требований Энергоатома.

В "Энергоатоме" констатировали, что нелигитимное и некомпетентное "руководство" ЗАЭС от Росатома последовательно выводит блоки захваченной станции из строя.

И это является преступлением с умышленным повреждением оборудования 4-го энергоблока, которое привело к нарушению целостности уже трех из пяти имеющихся физических барьеров на пути распространения радиации, утечки потенциально радиоактивной воды первого контура за установленные пределы, повреждение дорогостоящего оборудования первого контура.

Оно будет расследован, уверяют в «Энергоатоме», а все причастные и продолжающие выполнять преступные приказы Росатома и доводящие до критического состояния оборудования всех энергоблоков Запорожской АЭС, после деоккупации будут привлечены к ответственности.

Дальнейшая оккупация Запорожской АЭС Россией постоянно приближает ЗАЭС к катастрофе, говорится в заявлении «Энергоатома».

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