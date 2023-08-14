Мобилизация в Украине в разгаре, в Тернопольской области к 3 годам тюрьмы приговорили мужчину, который отказался воевать по причине того, что у него "нет семьи".

Как сообщили в прокуратура Тернопольской области, жителя села Печерная признали годным к военной службе и отправили в учебный центр.

Однако мужчина так и не явился в ТЦК и СП в период действия мобилизации в Украине.

Мужчина свою вину признал и назвал причины, почему отказался от мобилизации в Украине. По его словам, все дело в том, что он "не имеет семьи и не видит оснований идти воевать, а также имеет огород, домашних животных и переживает за свое хозяйство и психологически не готов к несению службы".

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации в Украине на особый период.

Жителя Тернопольщины приговорили к 3 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что двое жителей Збаражского и Кременецкого районов получили срок лишения свободы по такой же статье.

"Человек психологически не готов, почему ему не предложили альтернативную службу?? Такой вариант, кстати, не только для верующих предусмотрен законом. Как раз он подходит под этот случай. Где же та свободная страна, где же и европейская, о которой так часто с экранов говорят??Быть ли психологически не готовым, то есть преступление? Тогда вопрос к государству, а что вы, государство, сделало, чтобы граждане были психологически готовы?",

"В данном случае мужчина сделал правильный вывод. концов выйти а на войне можно и погибнуть",

"Если бы хоть один судья отправил своего сына то знал бы что то такое, а так бедный богатому не товарищ тай все, своя рубашка ближе к телу, но думаю суд линча скоро будет., хоть выгребут практически всех мужчин , останутся чиновники и мажоры , народу пора задуматься что делать уже сейчас с ними",– пишут в комментариях украинцы.

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