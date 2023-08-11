Накануне в Украине подписали распоряжение о обязательной эвакуации из некоторых населенных пунктов.

В настоящее время продолжается обязательная эвакуация гражданского населения из прифронтовых населенных пунктов на Купянском направлении, постоянно обстреливаемых российскими оккупантами. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире "Единых новостей".

По данным ОВА, эвакуация проходит планово и организованно, за первые два дня в безопасные места удалось вывезти 33 человека.

Кроме того, сейчас рассматривается вопрос принудительной эвакуации детей из опасных районов области, в частности, из города Купянск. Там, по предварительным данным, до сих пор остается 523 ребенка.

Сообщается, что все эвакуированные граждане получат гуманитарную помощь и временное жилье. Места для проживания переселенцев зарезервированы в Харькове и за пределами Харьковской области.

Также в Харьковской ОВА заявили об общем с Минобразования решении о том, что в следующем учебном году обучение в оффлайн режиме сможет проходить только в укрытиях учебных заведений, которые обязательно должны отвечать всем требованиям безопасности.

Добавим, за минувшие сутки россияне ударили управляемой авиабомбой по селу Подолы Купянского района. В результате атаки разрушен дом, погибла женщина 60 лет. 60-летний мужчина был госпитализирован.

Кроме того, в результате обстрелов с. Кучеривка Купянского района загорелся лесной пожар. В самом Купянске повреждены два многоквартирных дома и гараж.

Последние новости Украины:

Напомним, новое серьезное ЧП произошло на ЗАЭС.

Также сообщалось, что огромную авиабомбу россияне сбросили ночью на украинский город.

Кроме того, Politeka.net писала, что контратаки россиян на Бердянском направлении пошли не по плану.