Мобилизация в Украине и военное положение продолжаются, однако, еще одной категории граждан разрешили выезжать за границу.

Мобилизация в Украине продолжена до 18 ноября, до этого времени запрещено пересекать границу мужчинам от 18 до 60 лет.

Однако, существует несколько исключений, когда мужчины призывного возраста получают постоянное или временное разрешение на выезд из Украины во время мобилизации в Украине.

Так, пересекать границу во время мобилизации в Украине теперь смогут и члены семей погибших или пропавших без вести во время АТО.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Были сняты ограничения на пересечение государственной границы в период действия мобилизации в Украине членами семей лиц, погибших или пропавших без вести во время проведения антитеррористической операции.

"Може хтось відповісти на питання: Хто саме заборонив виїзд з держави? За Конституцією це може зробити тільки президент своїм указом, але указ ніхто не бачив…",

"А відколи вони мають право указувати кому можна а кому ні?",

"Мається на увазі, у кого зникли до 24 лютого 22 року, коли була саме ато",

"Вся парламентська ш**ль може виїзджати Та свої мільярди перевозити І ніхто цього не знає, не бачить ,не чує ,зато всі прекрасно бачать як простий люд намагається вижити в наші продажній країні",

"А що у нас є відбірні люди кому можна в кого гроші тим можна немає правди", - - пишут украинцы в комментариях.

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