Адвоката задержали на взятке за влияние на суд по изменению меры пресечения его подзащитному.
По данным полиции, задержанный получил более 4 тысяч долларов за влияние на суд относительно изменения меры пресечения одному из подзащитных.
Адвоката задержали 9 августа во время получения взятки 4175 долларов.
Подзащитный адвоката сейчас находится под стражей с возможностью внесения залога, на более мягкий.
Правоохранители не сообщали фамилии задержанного, но данным издания ZAXID.NET, задержанным оказался 61-летний львовский адвокат.
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Он является основателем адвокатского бюро во Львове, и защитником корректировщика ракетных ударов по Яворивскому полигону, бывшего главы Львовской областной организации партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», соратницы Виктора Медведчука.
По данным издания, в прокуратуре Львовской области, 11 августа была избрана меру пресечения задержанному адвокату в виде содержания под стражей с альтернативой уплаты 215 тысяч гривен залога.
Источник: Захід нет.
Напомним, в день ракетного удара по Яворивскому полигону Львовская областная военная администрация сообщила о 35 погибших и 134 раненых в результате удара.
В июне 2022 года Служба безопасности Украины сообщила, что погибли более 50 военнослужащих и почти 150 были ранены.
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