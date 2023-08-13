Несколько дней назад глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким опубликовал в своем Телеграм-канале видео с катерами, на которых написано "А давайте я тихонечко в лес уйду". Политик прокомментировал, что катера — это подарок от "неизвестного шейха", и уже совсем скоро они появятся на левом берегу Херсонщины.

Это все на фоне информации, которую дает американский Институт изучения войны о том, что украинские военные уже высадили до семи лодок на восточном берегу Днепра. В интервью "Фабрике новостей" Виталий Ким заявил, что подаренные новенькие катера тоже скоро будут форсировать Днепр.

"Да, действительно будет. Действительно, человек, который предоставил эти лодки, он помогает молча, учитывая политическую ситуацию и не только в этом направлении, поэтому ему лично большое спасибо, давайте еще помогайте.

Что касается информации, что высадились там лодки — это все вредит работе военных сил, потому что о ребятах там есть информация — их начинают встречать. Есть же тайные операции, есть не тайные, поэтому я не знаю сколько лодок и когда там будут, но точно знаю, что над этим работают вооруженные силы, с учетом того, чтобы поменьше было информации в поле и чтобы не потерять наших ребят. Но вооруженные силы работают", - объяснил Виталий Ким.

Виталий Ким также рассказал, какая ситуация сейчас на Кинбурнской косе.

"Враг там сидит, обстреливает Очаков и Куцуруб. Находится их там немного, но они есть, оно все заминировано, и они эту держат точку именно для контроля пролива, чтобы не позволить Николаеву легче добраться до зернового коридора, их цель ясна. То есть каких-то отрезаний, пожаров или проблем у врага там нет", - добавил глава Николаевской ОВА.

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