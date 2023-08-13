Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а теперь начал делать меткие пародии на россиян и то, что происходит вокруг войны в Украине. Так, в этот раз Юрий Великий опубликовал в своем Instagram и на ютуб-канале видео, в котором спародировал разговор Лукашенко и Путина о "вагнеровцах".

Как видно, в новой пародии Юрий Великий примерял на себя образы сразу двух диктаторов – российского и белорусского. И получилось у него, как всегда мастерски – особенно мимика и голоса.

В подписи к публикации Юрий великий написал: "Чемодан, вокзал, москва!" В новостях появилась информация, что вагнера могут покинуть Беларусь из-за того, что самопровозглашённый президент Лукашенко отказался их финансировать. Ну тут всё логично: Батька привык у россиян деньги обычно просить. Но чтобы тратить деньги на этих россиян, тут уж, конечно, извините. Небольшая пародия о том, как Лукашенко и путин решали этот сложный вопрос".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую пародию, которую показал Юрий Великий:

"Супер. Ваши видео успокаивают. Немного отвлекают, поднимают настроение. Спасибо за вашу работу".

"На лето в деревню к дедушке".

"Биба и Боба, как говорится".

"Какой талантливый человек! И насколько остроумно!".

"Юрий Великий, вы супер, юморист, спасибо за каждый эфир".

"Как всегда, браво! Вы Великий! Спасибо большое за Ваш талант и это очень сейчас необходимо!".

"Вам очень точно удалось воссоздать Лукашенко. Стихи тоже отличные!".

"Пригожинский тройничок".

"Юрий, а с какого дубля вы это снимаете, чтоб не заржать?".

"Охренеть, Лукашенко как настоящий!".

"Здоровья Вам, Юрий, и Вашему творческому коллективу! Спасибо за юмор!".

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Напомним, "Еще не прочухались, ждут методичку": Великий из "Квартал 95" показал реакцию россиян на атаку дронов.

Как сообщала Politeka, "Просто урыла эту стулосиделку": Великий из "Квартал 95" показал пародию на российскую фехтовальщицу Смирнову.

Также Politeka писала, что "Не званый гость хуже Пригожина": Великий из "Квартал 95" в образе Лукашенко начал выгонять "вагнеровцев".