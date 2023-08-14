В «Укрзализныце» сделали срочное заявление об инциденте, произошедшем в Киевской области.

Так, в «Укрзализныци» сообщили , что из-за транспортного события с грузовым поездом на Киевщине, ряд поездов в ближайшее время будут прибывать в Киев измененным маршрутом, с задержкой до 1,5 часов.

«В обратном направлении поезда так же будут следовать с задержкой», - предупреждают в «Укрзализныце».

Это касается поездов №729 Черкассы - Киев (и обратный рейс), №733 Днепр - Киев (и обратный рейс), №131 Днепр - Львов, №43 Черкассы - Ивано-Франковск (и обратный рейс), №731 Запорожье - Киев ( и обратный рейс), а также №790 Киев – Кременчуг, №102 Краматорск – Херсон, №38 Киев – Запорожье, №80 Киев – Днепр.

Изменение маршрута для этих поездов может привести также к задержке других рейсов, в том числе пригородных, следующих через Фастов и Белую Церковь.

Также отмечается, что Укрзализныця максимально оперативно организовала объезд участка, чтобы сократить задержки для поездов.

По неподтвержденным данным, грузовой поезд сошел с рельсов на линии Киев-Мироновка.

Последние новости Украины:

В "Укрзализныце" мужчине продали билет в женский вагон, разразился скандал.

Работница "Укрзализныци" подготовила удар по Днепропетровщине, детали инцидента.

Кроме того, Politeka писала, что Укрзализныцу заподозрили в сговоре с мошенниками, пострадавшая рассказала подробности.