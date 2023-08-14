Так, в «Укрзализныци» сообщили , что из-за транспортного события с грузовым поездом на Киевщине, ряд поездов в ближайшее время будут прибывать в Киев измененным маршрутом, с задержкой до 1,5 часов.
«В обратном направлении поезда так же будут следовать с задержкой», - предупреждают в «Укрзализныце».
Это касается поездов №729 Черкассы - Киев (и обратный рейс), №733 Днепр - Киев (и обратный рейс), №131 Днепр - Львов, №43 Черкассы - Ивано-Франковск (и обратный рейс), №731 Запорожье - Киев ( и обратный рейс), а также №790 Киев – Кременчуг, №102 Краматорск – Херсон, №38 Киев – Запорожье, №80 Киев – Днепр.
Изменение маршрута для этих поездов может привести также к задержке других рейсов, в том числе пригородных, следующих через Фастов и Белую Церковь.
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Также отмечается, что Укрзализныця максимально оперативно организовала объезд участка, чтобы сократить задержки для поездов.
По неподтвержденным данным, грузовой поезд сошел с рельсов на линии Киев-Мироновка.
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