Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева призналась, что ее хейтят в соцсетях, что ее муж Иван Хомячук не на фронте.

Об этом Илона Гвоздева рассказала в интервью Алине Доротюк.

По словам танцовщицы, в соцсетях ее часто донимают, что мол ее муж не на фронте, а дома с детьми и семьей. Однако, у нее ест простой и четки ответ на это.

"Мне все время пишут, а что это ваш муж там дома, шашлыки жарит, а что это он здесь строит, а кто-то там в окопе стоит. Ну, нет повестки. Когда она придет, извините, ну пойдет, как и все остальные, на всех условиях. Мы не делаем никакие белые там билеты, мы не делаем там какую-то инвалидность ему", - рассказала Илона Гвоздева.

По словам артистки, у ее мужа Ивана есть болезнь – алопеция. Она у него развилась во время войны, видимо, на фоне стресса. Как намекнула Илона Гвоздева, с этой болезнью он мог получить освобождение от службы.

"Ну вроде говорят, что эта болезнь, она вообще, ну типа не знают, откуда она берется и как ее толком лечить. Да там понятно трихологи, там и все и другое, но имеется в виду, что никто до конца не может понять почему вообще это случается с человеком, что иммунитет становится таким образом, что считает волосы, как и народное тело и начинает с ним бороться. Ну это на стрессе, я так понимаю у него появилось, во время войны", - рассказала Илона Гвоздева.

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