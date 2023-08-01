Переможниця шоу «Танці з зірками» Ілона Гвоздьова на своїй сторінці в Інстаграм зізналася, що їй просто гидко знов і знов читати новини щодо чергового можновладця який взяв хабар, збив людину, вийшов під заставу, розкрадав гуманітарну допомогу, присвоїв гроші волонтерів та ЗСУ, робив фінансові махінації, тощо

«І все це відбувається під час війни, коли бідний народ власними силами і коштами намагається по крихтах зібрати допомогу у будь-якому вигляді, хочеться сказати таким людям одне!

Коли ви вже нажеретеся, коли вам буде вдосталь грошей, влади, заміських і закордонних будинків, рахунків по всьому світу, автопарків, коли?! Коли у вас зʼявиться сумління та думки, що колись, люди обрали вас для управління країною і її покращення, а не для тотального збагачення власної кишені! Чи ви плануєте забезпечити ще три покоління родичів після вас?!», - звернулася Ілона Гвоздьова до фігуранітв ганебних скандалів і до тих, хто вирішив нажитися під час повномасштабної війни.

Переможниця шоу «Танці з зірками» не може зрозуміти, чому простого охоронця саджають у вʼязницю за недбалість і нехтування безпекою, а тим часом хтось виходить під мільйонні застави і далі продовжує жити, працювати на посаді та насолоджуватись життям.

«Чесно кажучи, особисто я втрачаю віру у нашу перемогу, коли читаю такі новини щодня з різних міст і осередків. Допоки бідний народ бʼється за свободу і мир, по крихтах збирають кошти, віддаючи останнє, ціною власного життя захищають від загарбників, деякі турбуються виключно про себе, але ж так яскраво, в вишиванках і з лозунгами за порядність, порядок і справедливість!», - обурюється Ілона Гвоздьова.

Переможниця шоу «Танці з зірками» підкреслила, що вона хоче жити у вільній, чесній і квітучій країни, чесно сплачувати податки, працювати і знати що влада піклується про свій народ.

"Гидко", - охарактеризувала свої почуття Ілона Гвоздьова.

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