22-летний защитник из Ровенщины погиб по дороге домой.

Родные защитника сообщили, что полицейские четыре месяца не могут установить обстоятельства трагедии.

Так, защитник из Ровенской области, 22-летний погиб при загадочных обстоятельствах, когда возвращался домой.

По словам матери погибшего, ее сын был военнослужащим-контрактником и после прохождения срочной военной службы с 2021 года он продолжил служить по контракту в рядах ВСУ.

Когда началась полномасштабная война, парень на разных направлениях, в последнее время был на Запорожье.

Мать погибшего защитника рассказала, что 4 месяца ожидает от правоохранителей информацию о причинах смерти сына.

22-летний защитник погиб в Кировоградской области в начале апреля 2023 года. Известно, что он уезжал с фронта в отпуск.

Тело военного было найдено 13 апреля 2023 года на железнодорожных путях возле села Пантаевка Кировоградской области.

По словам матери в заключении эксперты указали "неуточненный несчастный случай".

Также женщина добавила, что на теле ее сына было видно много повреждений, а возле тела ее сына был найден женский кроссовок 36-го размера.

Почему и как он там оказался – пока неизвестно.

Правоохранители информацию о загадочной гибели военного пока не комментировали.

Источник: rivne.media.

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