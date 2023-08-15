Родные защитника сообщили, что полицейские четыре месяца не могут установить обстоятельства трагедии.
Так, защитник из Ровенской области, 22-летний погиб при загадочных обстоятельствах, когда возвращался домой.
По словам матери погибшего, ее сын был военнослужащим-контрактником и после прохождения срочной военной службы с 2021 года он продолжил служить по контракту в рядах ВСУ.
Когда началась полномасштабная война, парень на разных направлениях, в последнее время был на Запорожье.
Мать погибшего защитника рассказала, что 4 месяца ожидает от правоохранителей информацию о причинах смерти сына.
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22-летний защитник погиб в Кировоградской области в начале апреля 2023 года. Известно, что он уезжал с фронта в отпуск.
Тело военного было найдено 13 апреля 2023 года на железнодорожных путях возле села Пантаевка Кировоградской области.
По словам матери в заключении эксперты указали "неуточненный несчастный случай".
Также женщина добавила, что на теле ее сына было видно много повреждений, а возле тела ее сына был найден женский кроссовок 36-го размера.
Почему и как он там оказался – пока неизвестно.
Правоохранители информацию о загадочной гибели военного пока не комментировали.
Источник: rivne.media.
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