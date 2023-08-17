Мобилизация в Украине продолжается, украинцам рассказали, что нужно делать, если обнаружили повестку в почтовом ящике.

Мобилизация в Украине будет длится до 18 ноября, адвокаты сообщили, к чему обязывает повестка, если ее бросили вам в почтовый ящик.

Адвокат Андрей Межирицкий рассказал о законности повесток в почтовом ящике во время мобилизации в Украине.

По словам Межирицкого, законодательством не предусмотрена ответственность за то, что человек не явился по повестке в период действия мобилизации в Украине, которую нашел в почтовом ящике и не расписался за нее.

"Такая повестка не считается врученной", — заявил Межирицкий.

Также он добавил, что в таом случае судебная практика показывает, что ТЦК составляет протокол о нарушении правил мобилизации в Украине и налагает штраф за неявку по повестке.

Адвокат добавил, что повестка будет считаться полученной только в том случае, если человек за нее расписался.

"не треба нам повісток. ми самі підемо боронити свою землю,коли олігархи повернуть награбоване, коли всі президенти, прем'єри та міністри сядуть у в'язницю, коли депутати та мери припинять красти!!!",

"Якщо є захворювання, краще на ВЛК приходити вже з пакетом документів по діагнозу. Кажу зі власного досвіду!!!",

" Я ,наприклад, в свій ящик ,який навіть не закривається добре ,заглядаю раз на місяць ..і то коли платіжку беру",

" Все должны идти на войну без всяких повесток, добровольно а если не хочешь то на ка**ргу шагом марш", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: ТСН.

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