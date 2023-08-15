14 августа в 20:30 мальчик вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области, 9-летний Максим Белз пропал в городе Хмельник.
Приметы пропавшего ребенка: рост 145 см, вес 35 кг, волосы короткие, светлые.
Максим был одет в короткие шорты черного цвета, черную футболку с вышитым трезубцем желтого цвета на груди, небольшого размера.
Также на мальчике в день исчезновения находились кроссовки темно-синего цвета с розовыми вставками.
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В полиции просят, при получении какой-либо информации о пропавшем ребенке, пожалуйста, сообщите по телефонам 068-77-25-844 или 102.
Ранее сообщалось, что в Днепре годовалого ребенка случайно закрыли в салоне авто. ЧП случилось на улице Грушевского в Днепре.
Родители случайно закрыли ребенка в заведенном авто, дверца случайно захлопнулась, а ключи остались в салоне.
Жители Днепра, ставшие случайными очевидцами происшествия, позвонили по телефону мастеру, который смог открыть двери и замки.
К счастью, уже через 17 минут ребенка уволили. Девочка была испугана и сильно плакала, но с ней все хорошо.
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