14 августа в 20:30 мальчик вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области, 9-летний Максим Белз пропал в городе Хмельник.

Приметы пропавшего ребенка: рост 145 см, вес 35 кг, волосы короткие, светлые.

Максим был одет в короткие шорты черного цвета, черную футболку с вышитым трезубцем желтого цвета на груди, небольшого размера.

Также на мальчике в день исчезновения находились кроссовки темно-синего цвета с розовыми вставками.

В полиции просят, при получении какой-либо информации о пропавшем ребенке, пожалуйста, сообщите по телефонам 068-77-25-844 или 102.

Ранее сообщалось, что в Днепре годовалого ребенка случайно закрыли в салоне авто. ЧП случилось на улице Грушевского в Днепре.

Родители случайно закрыли ребенка в заведенном авто, дверца случайно захлопнулась, а ключи остались в салоне.

Жители Днепра, ставшие случайными очевидцами происшествия, позвонили по телефону мастеру, который смог открыть двери и замки.

К счастью, уже через 17 минут ребенка уволили. Девочка была испугана и сильно плакала, но с ней все хорошо.

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