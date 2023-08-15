Предприниматели изготовили непригодные для использования боеприпасы.
Как сообщает Офис Генпрокурора Украины, сообщено о подозрении супругам - бывшим руководителям двух частных предприятий в мошенничестве в особо крупных размерах.
Сообщается, что одно из предприятий являлось субподрядчиком в выполнении гособоронного заказа на изготовление артиллерийских снарядов.
Предприятие получило от Минобороны предоплату в сумме более 2,8 млн. грн.
За эти деньги предприятие закупило у другого субподрядчика порох, не отвечавший требованиям технических условий.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Угроза с Севера: враг полез через границу Украины, начался бой
Есть жертвы, детский сад в руинах: россияне выпустили за утро почти 30 ракет
Двух пропагандисток рф поймали в Киеве: кем оказались задержанные
Серьезное ЧП на железной дороге, поезда срочно меняют маршруты: что произошло
Таким образом, в дальнейшем в Министерство обороны Украины боеприпасы, не пригодные к использованию по назначению.
Партия не была допущена к применению в Вооруженных силах Украины.
В настоящее время продолжается досудебное расследование возможной причастности должностных лиц Министерства обороны Украины к совершению уголовного правонарушения.
Двум предпринимателям доложено о подозрении в мошенничестве (ч. 4 ст. 190 УК Украины).
Досудебное расследование осуществляют следователи ГСУ ЧП Украины в городе Киеве при оперативном сопровождении УВКР СБУ.
Последние новости Украины:
Генерал-майора СБУ судили по госизмене: что он натворил и какое наказание для него избрали.
Как сообщала Politeka, украинец шпионил за готовившиеся к наступлению ВСУ.
Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.