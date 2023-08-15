Двум предпринимателям, изготовившим непригодные для использования боеприпасы, сообщили о подозрении в мошенничестве.

Предприниматели изготовили непригодные для использования боеприпасы.

Как сообщает Офис Генпрокурора Украины, сообщено о подозрении супругам - бывшим руководителям двух частных предприятий в мошенничестве в особо крупных размерах.

Сообщается, что одно из предприятий являлось субподрядчиком в выполнении гособоронного заказа на изготовление артиллерийских снарядов.

Предприятие получило от Минобороны предоплату в сумме более 2,8 млн. грн.

За эти деньги предприятие закупило у другого субподрядчика порох, не отвечавший требованиям технических условий.

Таким образом, в дальнейшем в Министерство обороны Украины боеприпасы, не пригодные к использованию по назначению.

Партия не была допущена к применению в Вооруженных силах Украины.

В настоящее время продолжается досудебное расследование возможной причастности должностных лиц Министерства обороны Украины к совершению уголовного правонарушения.

Двум предпринимателям доложено о подозрении в мошенничестве (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Досудебное расследование осуществляют следователи ГСУ ЧП Украины в городе Киеве при оперативном сопровождении УВКР СБУ.

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