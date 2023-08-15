Об обстоятельствах ЧП и количестве пострадавших сообщили в полиции Тернопольской области, пишет Politeka.net.

Открытие нового суши бара состоялось в Збараже 12 августа. В течение следующих двух дней в инфекционное отделение Збаражской центральной больницы начали обращаться посетители нового бара.

Суши

Все с признаками отравления.

«Врачи медицинского учреждения по запросу полицейских подтвердили информацию о массовом обращении пациентов», - рассказали в полиции, добавив, что медики также сообщили о событии санэпидемстанции и сотрудникам Госпродпотребслужбы.

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В настоящее время заведение питания не работает. Число посетителей бара, обратившихся к врачам с признаками отравления, достигло 17-ти.

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В полиции также сообщили, что владельцы суши бара сотрудничают с полицией и контролирующими учреждениями.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

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