Растет количество пострадавших среди тех, кто был в праздники открытия нового заведения питания.

Об обстоятельствах ЧП и количестве пострадавших сообщили в полиции Тернопольской области, пишет Politeka.net.

Открытие нового суши бара состоялось в Збараже 12 августа. В течение следующих двух дней в инфекционное отделение Збаражской центральной больницы начали обращаться посетители нового бара.

Все с признаками отравления.

«Врачи медицинского учреждения по запросу полицейских подтвердили информацию о массовом обращении пациентов», - рассказали в полиции, добавив, что медики также сообщили о событии санэпидемстанции и сотрудникам Госпродпотребслужбы.

В настоящее время заведение питания не работает. Число посетителей бара, обратившихся к врачам с признаками отравления, достигло 17-ти.

В полиции также сообщили, что владельцы суши бара сотрудничают с полицией и контролирующими учреждениями.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Специалисты отобрали образцы пищевых продуктов для лабораторных исследований.

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