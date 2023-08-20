Так, Украине каждый год до 2028 года требование к страховому стажу для выхода на пенсию будет расти.

С каждым годом минимальная стаж, который позволит выйти на пенсию в законные 60 лет, будет увеличиваться.

Так, чтобы в 2023 году стать пенсионером в 60 лет нужно чтобы было 30 лет страхового стажа.

Пенсионеры, имеющие меньший стаж - смогут получать пенсионные выплаты только в 63 или 65 лет.

Так, например, в 60 лет выйти на пенсию смогут те, кто имеет достаточный стаж: в 2023 году — от 30 лет стажа, в 2024 году — от 31 года, в 2025 году — от 32 лет, в 2026 году — от 33 лет, в 2027 году — от 34 лет, в 2028 году — от 35 лет.

Чтоб выйти на пенсию в 63 года в 2023 году нужно иметь от 20 до 30 лет стажа, в 2024 году от 21 до 31 года, в 2025 году — от 22 до 32 лет, в 2026 году — от 23 до 33 лет, в 2027 году — от 24 до 34 лет и в 2028 году – от 25 до 35 лет стажа.

Чтобы выйти на пенсию в 65 лет в Украине в 2023 году необходимо от 15 до 20 лет стажа, в 2024 году — от 15 до 21 года, в 2025 году — от 15 до 22 лет, в 2026 году — от 15 до 23 лет, в 2027 году — от 15 до 24 лет и в 2028 году – от 15 до 25 лет стажа.

"Цей стаж давно потрібно відмінити в нашій країні. Який може бути стаж коли в нашій країні існує безробіття! Де цей стаж можна заробити, на одній роботі люди працюють не офіційно, на інших роботах йде скорочення робітників люди залишаються безробітні, про який стаж йдеться мова, крім того війна в нашій країні!...",

"При виході на пенсію в 60, в наступному році, у мене стажу буде 42 роки....чому держава не випускає на пенсію тих хто має відпрацьований стаж..",

"Толку з того стажу(більше 30р)а пенсія мінімальна", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: ТСН.

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