Как выяснилось, врачи поставили ему диагноз острый инфаркт миокарда, пишет Politeka.net.

Об этом заявил адвокат митрополита УПЦ МП Никита Чекман.

Накануне, 14 августа, Павел был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц города Киева. Ему сделали операцию.

"По официальной информации от учреждения здравоохранения, Митрополиту Павлу поставлен диагноз острый инфаркт миокарда", - сообщил Чекман.

О его состоянии и как он перенес операцию пока не сообщается.

В свою очередь пользователи соцсетей отметили, что "Паша Мерседес" далеко не первый, у кого начинаются проблемы со здоровьем, как только приближается время расплаты за свои деяния.

Кроме того, некоторые украинцы предположили, что "Пашу Мерседеса" пмогут попытаться вывезти из Украины.

«Он еще всех нас переживет»,

«Наверное, отправят в Италию на лечение»,

«А почему сразу все больные становятся, когда за них берутся правоохранительные органы? Так же одесский военком с тромбами»,

«Это подтасовка»,

«У них у всех чуть что, так каталка и одеяло в клеточку»,

«А схема не меняется!»,

"Это, чтобы не садиться" , - пишут украинцы относительно болезни Митрополита УПЦ МП.

Напомним, ранее за митрополита УПЦ (МП) Павел (Лебедь) был внесен залог в размере 33,3 млн грн, в связи с чем он был освобожден из-под стражи.

«Освобождение из под стражи бывшего наместника Киево-Печерской лавры из-за внесения соответствующего залога не означает его освобождения от уголовной ответственности.

Речь идет исключительно о виде меры пресечения, поскольку инкриминируемые митрополиту Павлу статьи УКУ не предусматривают безальтернативное содержание под стражей», - уверяли в СБУ.

Ранее следователи Службы безопасности сообщили митрополиту о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений); ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

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Также напомним, что сообщалось о прибытии спецназа в Киево-Печерскую Лавру.

Кроме того, Politeka.net писала, что настоятель храма УПЦ МП натворил бед на Киевщине.