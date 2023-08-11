Відкрито лише декілька храмів, пише Politeka.net.

Раніше на сайті Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з’явилося повідомлення, що Господарський суд Києва визнав законним рішення Заповідника про розірвання договору про безоплатне користування державним майном із УПЦ МП.

Тож з сьогоднышнього дня, 11 серпня, буде тимчасово припинено доступ на територію Нижньої лаври відвідувачів. Виняток для священників ченців та працівників чоловічого монастиря.

Для проведення богослужінь і відвідування на території Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” буде відкрито: Храм Прп. Сергія Радонезького, Храм Прп. Агапіта Печерського, Храм Воскресіння Христового (“Афганська церква”), Храм Прпп. Антонія та Феодосія Печерських із Трапезною палатою, Успенський собор.

Популярні новини зараз

Нова грошова допомога українцям: хто може розраховувати на гроші, з'явився список

Ситуація в районі Бахмута несподівано змінилася: що задумали окупанти та чого чекати українцям

Обов'язкову евакуацію оголошено: повний список населених пунктів, звідки вивозитимуть

Україні потрібно вимагати від союзніків гармати м40 — це важливіше ніж F16 та Атакамс: ізраїльський доброволець

"На цьому все буде скінчено для росіян": розкрито зброю, яка кардинально змінить хід війни
Показати ще

Адміністрація заповідника ухвалила таке рішення через системне перешкоджання їхньому доступу до приміщень Нижньої Лаври.

Тим часом до Києво-Печерської лаври прибув спецназ.

Додамо, що 10 серпня, комісія Заповідника продовжила свою роботу із повернення корпусів Нижньої лаври у власність держави. Планувалось опечатати 4 корпуси, що не задіяні в релігійній діяльності і, фактично, використовуються як готелі: № 54, № 57, № 58, № 68.

Але діяльність комісії вкотре було заблоковано, а доступ до приміщень – перекрито.

Нагадаємо, раніше Митрополит УПЦ МП Павло (він же Паша "Мерседес") вийшов під заставу у 33 мільйони гривень.

Останні новини України:

У Паші "Мерседеса" нові великі неприємності, може сісти надовго.

Також повідомлялось, що попи УПЦ МП похапцем виносять з храмів все підряд, знакове відео.

Крім того, Politeka.net писала, що настоятель храму УПЦ МП накоїв лиха на Київщині.