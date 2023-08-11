Відкрито лише декілька храмів, пише Politeka.net.
Раніше на сайті Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з’явилося повідомлення, що Господарський суд Києва визнав законним рішення Заповідника про розірвання договору про безоплатне користування державним майном із УПЦ МП.
Тож з сьогоднышнього дня, 11 серпня, буде тимчасово припинено доступ на територію Нижньої лаври відвідувачів. Виняток для священників ченців та працівників чоловічого монастиря.
Для проведення богослужінь і відвідування на території Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” буде відкрито: Храм Прп. Сергія Радонезького, Храм Прп. Агапіта Печерського, Храм Воскресіння Христового (“Афганська церква”), Храм Прпп. Антонія та Феодосія Печерських із Трапезною палатою, Успенський собор.
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Адміністрація заповідника ухвалила таке рішення через системне перешкоджання їхньому доступу до приміщень Нижньої Лаври.
Тим часом до Києво-Печерської лаври прибув спецназ.
Додамо, що 10 серпня, комісія Заповідника продовжила свою роботу із повернення корпусів Нижньої лаври у власність держави. Планувалось опечатати 4 корпуси, що не задіяні в релігійній діяльності і, фактично, використовуються як готелі: № 54, № 57, № 58, № 68.
Але діяльність комісії вкотре було заблоковано, а доступ до приміщень – перекрито.
Нагадаємо, раніше Митрополит УПЦ МП Павло (він же Паша "Мерседес") вийшов під заставу у 33 мільйони гривень.
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Також повідомлялось, що попи УПЦ МП похапцем виносять з храмів все підряд, знакове відео.
Крім того, Politeka.net писала, що настоятель храму УПЦ МП накоїв лиха на Київщині.