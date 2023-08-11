З самого ранку 11 серпня біля Києво-Печерської Лаври багато поліції.

Відкрито лише декілька храмів, пише Politeka.net.

Раніше на сайті Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з’явилося повідомлення, що Господарський суд Києва визнав законним рішення Заповідника про розірвання договору про безоплатне користування державним майном із УПЦ МП.

Тож з сьогоднышнього дня, 11 серпня, буде тимчасово припинено доступ на територію Нижньої лаври відвідувачів. Виняток для священників ченців та працівників чоловічого монастиря.

Для проведення богослужінь і відвідування на території Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” буде відкрито: Храм Прп. Сергія Радонезького, Храм Прп. Агапіта Печерського, Храм Воскресіння Христового (“Афганська церква”), Храм Прпп. Антонія та Феодосія Печерських із Трапезною палатою, Успенський собор.

Адміністрація заповідника ухвалила таке рішення через системне перешкоджання їхньому доступу до приміщень Нижньої Лаври.

Тим часом до Києво-Печерської лаври прибув спецназ.

Додамо, що 10 серпня, комісія Заповідника продовжила свою роботу із повернення корпусів Нижньої лаври у власність держави. Планувалось опечатати 4 корпуси, що не задіяні в релігійній діяльності і, фактично, використовуються як готелі: № 54, № 57, № 58, № 68.

Але діяльність комісії вкотре було заблоковано, а доступ до приміщень – перекрито.

Нагадаємо, раніше Митрополит УПЦ МП Павло (він же Паша "Мерседес") вийшов під заставу у 33 мільйони гривень.

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Також повідомлялось, що попи УПЦ МП похапцем виносять з храмів все підряд, знакове відео.

Крім того, Politeka.net писала, що настоятель храму УПЦ МП накоїв лиха на Київщині.