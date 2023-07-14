Про це, як пише Politeka.net, повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

«За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури на підставі нововиявлених фактів колишньому настоятелю Києво-Печерської лаври повідомлено про нову підозру», - зазначили в прокуратурі.

Колишньому митрополиту інкріміновано заперечення збройної агресії рф проти України та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань.

Паша Мерседес

За даними слідства, будучи намісником Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Чоловічий монастир Української Православної Церкви, підозрюваний представляв агресію рф як внутрішній громадянський конфлікт.

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«У телефонних розмовах з вірянами своїми висловами він розпалював національну, регіональну та релігійну ворожнечі. Це підтверджено висновками відповідних експертиз», - підкреслили в прокуратурі.

Також священнослужитель робив заяви, які виправдовували та заперечували дії держави-агресора. У своїх виступах, зазначили в Офісі Генерального прокурора України, він неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них.

Митрополит УПЦ МП Павло, Паша "Мерседес"

Митрополит УПЦ МП Павло Лебідь

Крім того встановлено факти спілкування митрополита зі свідком у кримінальному провадженні, попри відповідну заборону на це у рішенні суду.

«Скеровано клопотання про зміну запобіжного заходу священнослужителю з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою», - повідомили в прокуратурі.

Додамо, що мова йде про митрополита УПЦ (МП) Павла Лебедя, відомого також як Паша «Мерседес».

«Задокументовано, що за день до оголошення йому першої підозри від СБУ митрополит дав відео-інтерв’ю одному з вітчизняних ЗМІ. У ньому він заперечив існування України як суверенної держави», - повідомили в СБУ.

Митрополит УПЦ МП Павло, підозра

Також Паша «Мерседес» назвав російську збройну агресію проти України «громадянським конфліктом», який триває з 2014 року.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про нову підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань вчинене службовою особою повторно);

▪️ ч. 3 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України за вчинене службовою особою повторно).

Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Також повідомлялось, що попи УПЦ МП похапцем виносять з храмів все підряд, знакове відео.

Крім того, Politeka.net писала, що настоятель храму УПЦ МП накоїв лиха на Київщині.