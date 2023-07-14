Про це, як пише Politeka.net, повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

«За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури на підставі нововиявлених фактів колишньому настоятелю Києво-Печерської лаври повідомлено про нову підозру», - зазначили в прокуратурі.

Колишньому митрополиту інкріміновано заперечення збройної агресії рф проти України та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань.

За даними слідства, будучи намісником Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Чоловічий монастир Української Православної Церкви, підозрюваний представляв агресію рф як внутрішній громадянський конфлікт.

«У телефонних розмовах з вірянами своїми висловами він розпалював національну, регіональну та релігійну ворожнечі. Це підтверджено висновками відповідних експертиз», - підкреслили в прокуратурі.

Також священнослужитель робив заяви, які виправдовували та заперечували дії держави-агресора. У своїх виступах, зазначили в Офісі Генерального прокурора України, він неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них.

Крім того встановлено факти спілкування митрополита зі свідком у кримінальному провадженні, попри відповідну заборону на це у рішенні суду.

«Скеровано клопотання про зміну запобіжного заходу священнослужителю з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою», - повідомили в прокуратурі.

Додамо, що мова йде про митрополита УПЦ (МП) Павла Лебедя, відомого також як Паша «Мерседес».

«Задокументовано, що за день до оголошення йому першої підозри від СБУ митрополит дав відео-інтерв’ю одному з вітчизняних ЗМІ. У ньому він заперечив існування України як суверенної держави», - повідомили в СБУ.

Також Паша «Мерседес» назвав російську збройну агресію проти України «громадянським конфліктом», який триває з 2014 року.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про нову підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань вчинене службовою особою повторно);

▪️ ч. 3 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України за вчинене службовою особою повторно).

Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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