С самого утра 11 августа у Киево-Печерской Лавры много полиции.

Открыто всего несколько храмов, пишет Politeka.net.

Ранее на сайте Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" появилось сообщение, что Хозяйственный суд Киева признал законным решение Заповедника о расторжении договора о безвозмездном пользовании государственным имуществом из УПЦ МП.

Поэтому с сегодняшнего дня, 11 августа, будет временно прекращен доступ на территорию Нижней лавры для посетителей. Исключение для священников, монахов и работников мужского монастыря.

Для проведения богослужений и посещения на территории Национального заповедника Киево-Печерская лавра будет открыт: Храм Прп. Сергея Радонежского, Храм Прп. Агапита Печерского, Храм Воскресения Христова ("Афганская церковь"), Храм Прп. Антония и Феодосия Печерских с Трапезной палатой, Успенский собор.

Администрация заповедника приняла такое решение из-за системного препятствования их доступа в помещения Нижней Лавры.

Тем временем в Киево-Печерскую лавру прибыл спецназ.

Добавим, что 10 августа комиссия Заповедника продолжила свою работу по возвращению корпусов Нижней лавры в собственность государства. Планировалось опечатать 4 корпуса, которые не задействованы в религиозной деятельности и фактически используются как гостиницы: № 54, № 57, № 58, № 68.

Но деятельность комиссии в очередной раз была заблокирована, а доступ к помещениям – перекрыт.

Напомним, ранее Митрополит УПЦ МП Павел (он же Паша "Мерседес") вышел под залог в 33 миллиона гривен.

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Также сообщалось, что попы УПЦ МП выносят из храмов все подряд, знаковое видео.

Кроме того, Politeka.net писала, что настоятель храма УПЦ МП натворил беды на Киевщине.