Мобилизация в Украине: житель Мукачево умышленно уклонился от службы.

Мобилизация в Украине продолжается, тем временем прокурор Мукачевской окружной прокуратуры в суде доказал вину мужчины в уклонении от призыва на военную службу.

Во время мобилизации в Украине мужчине вынесли наказание, об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура.

Во время судебного заседания прокурор предоставил доказательства, что житель Мукачево прошел медицинское обследование в ТЦК и СП, по результатам ВЛК был признан годным к военной службе.

После получения повестки для отправки в воинскую часть, мужчина подал письменное заявление об отказе от призыва в ряды ВСУ во время мобилизации в Украине.

Мужчина мотивировал совй отказ личными причинами и убеждениями, какими именно - он не уточнил.

Обвиняемый изложил причины произошедшего в период действия мобилизации в Украине перед судом и вину в ему уголовном правонарушении не признал.

Мукачевский районный суд принял решение о лишении свободы украинца в виде 3-х лет заключения. Однако, на приговор можно подать аппеляцию.

"Була одна гарна фраза, перед тим як ідти за країну на війну, країна повинна дати усе , що захочеться захищати!",

"Така думка що в бідних українців нема нічого а є тільки війна.Батії знають що у них бабки та маєтки і у них нема війни",

"Взагалі людина народжується щоб жити , тому засуджувати нікого не потрібно, тим паче війна - це з'ясування стосунків багачів, а бідні лише їх зброя",

"Моя думка така,примусово не треба змушувати людей служити,хто хоче вони самі йдуть", - пишут украинцы в комментариях.

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