СБУ задержала вражеского агента, который готовил новый ракетный обстрел Киева.

Служба безопасности сообщила , что в Киевской области провели спецоперацию и задержали очередного российского агента-корректировщика.

За деньги он работал на главное управление генерального штаба из РФ.

Предатель за деньги устанавливал геолокацию подразделений Сил обороны на территории столичного региона.

Врага больше всего интересовали ремонтные базы ВСУ, осуществляющие техобслуживание и ремонт украинской техники. Фигурант также «сливал» оккупантам данные об электроподстанциях в Киеве.

Вражеская спецслужба надеялась, что их приспешник сможет обнаружить возле энергообъектов украинскую ПВО.

Разведывательные данные потребовались оккупантам для подготовки новой атаки по Киеву и области.

СБУ задержала предателя «с поличным», когда тот осуществлял видеосъемку военной базы ВСУ и «привязывал» ее GPS-координаты к карте.

Фигурантом является 23-летний одессит, переехавший в Киев в поисках «быстрого заработка», он оставлял собственные «резюме» на специализированных интернет-платформах по поиску подсобных работ.

На него вышла российская военная разведка и за деньги привлекла его к сотрудничеству.

Предатель переписывался во враге в одном из мессенджеров, создав несколько анонимных аккаунтов.

По месту жительства задержанного нашли ноутбук и смартфон с доказательствами разведывательно-взрывной деятельности против Украины.

На основании собранных улик СБУ сообщила фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение.

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