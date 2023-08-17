Так, "Укрзалізниця" предупреждает, что польская железная дорога с 8 сентября начинает запланированные ремонты инфраструктуры в Перемышле.

"Это могло бы означать отмену всех рейсов этого направления, но совместно с польскими коллегами мы минимизировали влияние ремонтных работ. Впрочем, временные изменения будут», - подчеркнули в «Укрзализныце».

Так, поезда №89/90 Киев — Перемышль и №73/74 Харьков — Перемышль с 7 сентября по 6 октября (отправлением из Киева и Харькова) будут отменены.

Вместо этого уже с 3 сентября «Укрзализныця» назначает новый поезд №119/120 Киев — Хелм. Он станет уже третьим ежедневным поездом в Хелм.

«Это дневной поезд (никакого прохождения границы ночью), который будет отправляться из Киева в 06:28, прибытие в Хелм в 17:27 (удобная стыковка с польским поездом IC 21100 Хелм 18:12 — Варшава Восточная 21:02). Обратная отправка из Хелма в 10:23 (пересадка из поезда IC12100 Варшава Восточная 06:05 — Хелм 08:42), прибытие в Киев в 22:45», - рассказали в «Укрзализныце» подробности.

Этот рейс станет удобным для тех, у кого вылеты из варшавского аэропорта им. Фредерика Шопена после 23:00 или рано утром.

Кроме того, произойдет еще одно изменение - по пятницам и субботам в течение «месяца ремонтов» в Польше (то есть отправлением из Киева 7-8, 14-15, 21-22 сентября) сохранится курсировка только двух поездов Интерсити+:

• действующего №705/706 Киев — Перемышль;

• нового №707/708 Киев — Перемышль (отправление из Киева 22:17, Перемышль 06:23, обратно из Перемышля в 11:15, прибытие в Киев в 20:41).

«В указанные 6 дней поезда №53/54 Киев — Перемышль, №89/90 Киев — Перемышль, №31/32 Запорожье — Перемышль, №35/36 Одесса — Перемышль, №73/74 Харьков — Перемышль, №715/716 Киев — Перемышль будут отменены», - предупредили в «Укрзализныце».

И это еще не все.

График ремонтов в сентябре «заденет» и расписания движения поездов №54 и №36.

«№54 Перемышль - Киев будет отправляться из Перемышля в 13:45 (вместо 20:28) и прибывать в Киев в 05:34 (вместо 09:00). №36 Перемышль - Одесса будет отправляться в 13:45 (вместо 20:28) и прибывать в Одессу в 08:10 утра», - рассказали в «Укрзализныце».

"Укрзализныця" также напоминает, что билеты на польское направление продаются на 20 суток вперед, новая дата открывается в 08:00 каждое утро (кроме Варшавы, которая "стартует" отдельно в 09:00).

Последние новости Украины:

В "УЗ" сообщили о серьезном ЧП на железной дороге.

Работница "Укрзализныци" подготовила удар по Днепропетровщине, детали инцидента.

Кроме того, Politeka писала, что Укрзализныцу заподозрили в сговоре с мошенниками, пострадавшая рассказала подробности.