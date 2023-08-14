Так, в «Укрзалізниці» повідомили, що через транспортну подію з вантажним поїздом на Київщині, низка поїздів найближчим часом прибуватимуть до Києва зміненим маршрутом, із затримкою до 1,5 годин.
«В зворотному напрямку поїзди так само прямуватимуть із затримкою», - попереджують в «Укрзалізниця».
Це стосуватиметься поїздів №729 Черкаси - Київ (і зворотний рейс), №733 Дніпро - Київ (і зворотний рейс), №131 Дніпро - Львів, №43 Черкаси - Івано-Франківськ (і зворотний рейс), №731 Запоріжжя - Київ (і зворотний рейс), а також №790 Київ - Кременчук, №102 Краматорськ - Херсон, №38 Киів - Запоріжжя, №80 Київ - Дніпро.
Зміна маршруту для цих поїздів може спричинити також затримки інших рейсів, в тому числі приміських, що прямують через Фастів та Білу Церкву.
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Також зазначається, що «Укрзалізниця» максимально оперативно організувала обʼїзд ділянки, щоб скоротити затримки для поїздів.
За непідтверджиними даними, вантажний поїзд зійшов з рейок на лінії Київ-Миронівка.
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