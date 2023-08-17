СБУ сообщила о подозрении блоггерше, провоцировавшей столкновения у Киево-Печерской лавры.

Фигурантка дела активно участвовала в провокациях возле Киево-Печерской лавры в конце марта и начале апреля 2023 года.

Как сообщает СБУ, блоггерша провоцировала стычки и религиозную рознь во время массовых акций в Киево-Печерской лавре.

Она «разгоняла» в соцсетях свои видеостримы, в которых подстрекала людей сопротивляться законным действиям правоохранителей и оскорбляла "веру" украинцев.

Также в СБУ добавили, что на своей странице в Фейсбуке она отрицала факты российской вооруженной агрессии и называла войну в Украине «внутренним гражданским конфликтом».

Ее контент подхватывали российские пропагандистские СМИ и интернет-ресурсы, представлявшие искривленные данные как позицию всех украинцев.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается расследование, злоумышленнице грозит тюремное заключение с конфискацией имущества.

В сети добавили, что речь идет о Виктории Кохановской, жительнице Каменец-Подольского, которая переехала в Киев

В «акциях промосковских верующих» Кохановская была гиперактивна и призвала отстаивать конституционные права, вероисповедания и не думать о материальных благах.

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