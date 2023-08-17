В ночь на четверг произошел пожар в частном здании, которое было переработано под церковь, по словам местных, в нем проводили богослужение УПЦ МП.
О пожаре 17 августа сообщила ГСЧС Ивано-Франковской области.
Сообщается, что около 04.30 на улице Владимира Великого в Городенке произошел пожар в жилом доме, известно, что его приспособили под церковь.
Спасатели установили, что вспыхнуло одноэтажное деревянное здание площадью 112 м2.
Ликвидация пожара спасателями длилась около часа.
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К счастью, никто не пострадал.
Местные жители ранее заявляли, что в здании проводили тайные богослужения УПЦ МП.
В августе 2023 года жители собирались на протест, по их словам, они писали обращение в полицию с просьбой закрыть дом, переделанный под церковь.
Однако действий никаких со стороны полиции не было, в документах указано, что это частный дом.
Источник: Захід нет.
К слову, СБУ 17 августа сообщила о подозрении блоггерке, провоцировавшей столкновения у Киево-Печерской лавры.
Фигурантка дела активно участвовала в провокациях возле Киево-Печерской лавры в конце марта и начале апреля 2023 года.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины.
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