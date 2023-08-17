В ночь на четверг произошел пожар в частном здании, которое было переработано под церковь, по словам местных, в нем проводили богослужение УПЦ МП.

О пожаре 17 августа сообщила ГСЧС Ивано-Франковской области.

Сообщается, что около 04.30 на улице Владимира Великого в Городенке произошел пожар в жилом доме, известно, что его приспособили под церковь.

Спасатели установили, что вспыхнуло одноэтажное деревянное здание площадью 112 м2.

Ликвидация пожара спасателями длилась около часа.

Популярные статьи сейчас

Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень

Были вынуждены покинуть: ситуация на Запорожье резко изменилась, ВСУ прорвали оборонительный рубеж

Оккупанты цинично ударили по больнице с пациентами: известно о последствиях

Оборвалась жизнь известного актера, звезды "Игры престолов": ему было всего 36 лет

Путин рассчитывает на затяжную войну: украинцев предупредили о новых угрозах
Показать еще

церковь, свечи, молитва, религия

К счастью, никто не пострадал.

Местные жители ранее заявляли, что в здании проводили тайные богослужения УПЦ МП.

В августе 2023 года жители собирались на протест, по их словам, они писали обращение в полицию с просьбой закрыть дом, переделанный под церковь.

полиция

Однако действий никаких со стороны полиции не было, в документах указано, что это частный дом.

Источник: Захід нет.

К слову, СБУ 17 августа сообщила о подозрении блоггерке, провоцировавшей столкновения у Киево-Печерской лавры.

Фигурантка дела активно участвовала в провокациях возле Киево-Печерской лавры в конце марта и начале апреля 2023 года.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины.

Последние новости Украины:

В Киеве поймали студента-изменника, которому теперь светит пожизненное: что он успел натворить.

Как сообщала Politeka, украинец шпионил за готовившиеся к наступлению ВСУ.

Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.