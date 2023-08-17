17 августа в городе Городенко Ивано-Франковской области сгорело здание, которое обустроили под церковь.

В ночь на четверг произошел пожар в частном здании, которое было переработано под церковь, по словам местных, в нем проводили богослужение УПЦ МП.

О пожаре 17 августа сообщила ГСЧС Ивано-Франковской области.

Сообщается, что около 04.30 на улице Владимира Великого в Городенке произошел пожар в жилом доме, известно, что его приспособили под церковь.

Спасатели установили, что вспыхнуло одноэтажное деревянное здание площадью 112 м2.

Ликвидация пожара спасателями длилась около часа.

К счастью, никто не пострадал.

Местные жители ранее заявляли, что в здании проводили тайные богослужения УПЦ МП.

В августе 2023 года жители собирались на протест, по их словам, они писали обращение в полицию с просьбой закрыть дом, переделанный под церковь.

Однако действий никаких со стороны полиции не было, в документах указано, что это частный дом.

Источник: Захід нет.

К слову, СБУ 17 августа сообщила о подозрении блоггерке, провоцировавшей столкновения у Киево-Печерской лавры.

Фигурантка дела активно участвовала в провокациях возле Киево-Печерской лавры в конце марта и начале апреля 2023 года.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины.

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