Судья «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво оказался в неприятной ситуации, которую он наверняка не забудет никогда.

Эктор Хименес-Браво, который уже более 13 лет живет и работает в Украине, оказался в унизительной роли человека, котрого выставили из магазина.

Об этом инциденте Эктор Хименес-Браво рассказывал с огромным возмущением, ведь такое с ним случилось впервые.

По словам судьи «МастерШеф», его выгнали из супермаркета из-за его любимой собаки Лупиты. Напомним, что расстается с ней Эктор Хименес-Браво крайне редко и даже берет с собой на съемки «МастерШеф».

Поэтому изгнание из магазина стало для звезды «МастерШеф» настоящим шоком.

Более того, охранник прокричал Эктору: «Идите на свою кухню, готовьте».

Комментируя неприятный конфликт, Эктор Хименес-Браво также пояснил, что не понимает хозяев, которые оставляют своих питомцев в жару в машине или привязанными на улице. Свою Лупиту Хименес-Браво считает членом семьи.

Скандал в магазине у Эктор случился еще в июле. Но история, как выянислоь, получила продолжение.

Эктор Хименес-Браво вновь решил взять Лупиту в магазин. Об этом судья «Мастер Шеф» сообщил на своей странице в Инстаграм.

«Как думаете, на этот раз нас выгнали, послали на кухню, на этот раз без приключений», - заинтриговал Хименес-Браво о результатах похода.

Как выяснилось позже,верным оказался третий вариант.

«Ну, как видите, Лупита в тележке, а, значит, нас не выгнали», - сообщил Эктор Хименес-Браво, подчеркнув, что ему приятно находиться в магазине, где к человеку и его животному адекватное отношение.

«И не потому что ты звезда», - добавил Эктор Хименес-Браво.

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