Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая с начала войны оставалась в Киеве, волонтерила и проявила твердую проукраинскую позицию, призналась, что получала много угроз.

Об этом она рассказала в интервью Славе Демину.

Как рассказала Даша Астафьева, в первые дни полномасштабной войны, когда она волонтерила на кухне и чистила картошку, ей пришлось пережить сильное эмоциональное напряжение. Как оказалось, Даша Астафьев получала угрозы и постоянно жила в страхе за свою жизнь и за своих близких.

"Мне очень много звонили с угрозами, и я постоянно очень боялась. Там я постоянно была одета, потому что я очень боялась, что меня начнут там знаешь преследовать, искать, где мы готовим. Мне постоянно звонили, представлялись кадыровцами, говорили, что придут. Там брату моему звонили. Это жесть была первые дни. Просто до этого было трудно привыкнуть, принять то, что на тебя еще идет постоянно эта нагрузка такая эмоциональная с этими угрозами", - поделилась Даша Астафьева.

Также артистка рассказала, как шла по Киеву и к ней подошел мужчина, спросил, она ли Даша Астафьева. По словам певицы, она сильно испугалась, что он на нее нападет. Однако, этот человек подал ей руку и поблагодарил за украинскую позицию и волонтерство.

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Напомним, Астафьева показала свое "успокоительное" во время войны: "Хоть кто-то об этом говорит".

Как сообщала Politeka, "Плачу каждый день": Астафьева рассказала о своей бабушке, которой не может помочь.

Также Politeka писала, что Астафьеву пристыдили украинки из-за "неудачного" рецепта тоника: "Исподтишка у соседей воровать".