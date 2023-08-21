Напомним, 25 мая этого года глава одного из районных судов Киевской области Алексей Тандыр, находясь за рулем автомобиля «Lexus ES350» в состоянии алкогольного опьянения, превышая допустимую скорость, совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины. В результате аварии нацгвардеец погиб на месте.
Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, обвинительный акт в отношении Тандыра направили в Святошинский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.
Согласно части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины, за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения может быть наложено наказание до 10 лет лишения свободы, а также лишение права управлять транспортными средствами сроком до 10 лет.
Накануне суд принял решение о продлении Алексею Тандыру меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога до 9 сентября 2023 года.
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Напомним, судья Тандыр пытался подделать результаты экспертизы во избежание обнаружения экспертами в его организме алкоголя. Прокуратура установила, что он передавал для анализа воду и слюну вместо мочи.
Кроме того, накануне жена погибшего нацгвардейца обнаружила, что ей на карту поступили переводы на общую сумму 18 тысяч гривен, узнав, что они могут быть от семьи Тандыра - она вернула деньги адвокатам судьи.
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