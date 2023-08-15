Про обставини НП та кількість постраждалих повідомили в поліції Тернопільскої області, пише Politeka.net.

Відкриття нового суші бару відбулося у Збаражі 12 серпня. Протягом наступних двох дніій до до інфекційного відділення Збаразької центральної лікарні почали звертатися відвідувачі нового бару.

Суші

Усі з ознаками отруєння

«Лікарі медичної установи на запит поліцейських підтвердили інформацію про масове звернення пацієнтів», - розповіли в поліції, додавши, що медики також повідомили про подію санепідемстанцію та співробітників Держпродспоживслужби.

Популярні новини зараз

Нова грошова допомога українцям: хто може розраховувати на гроші, з'явився список

Загроза з Півночі: ворог поліз через кордон України, почався бій

Кінець контрнаступу: українцям пояснили, коли бойові дії підуть на спад

"Просто більше загине": українцям розкрили правду щодо наступу рф на Куп'янському напрямку

"Нехай вони собі там б'ються": Приходько сміливо висловилася на адресу артистки, що втекла з країни
Показати ще

Наразі заклад харчування не працює. Кількість відвідувачів бару, які звернулися до лікарів з ознаками отруєння, сягнула 17-ти.

лікарня, діагноз, клініка, медицина

В поліції також повідомили, що власники суші бару співпрацюють з поліцією та контролюючими установами.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу - порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

Фахівці відібрали зразки харчових продуктів для лабораторних досліджень.

Останні новини України:

Із підвалу на Львівщині винесли тіла чоловіків та жінки – подробиці трагедії.

Нагадаємо також, що трагедією обернулися розваги під Києвом.

Крім того, Politeka.net писала, що ціни на продукти кардинально зміняться - що подорожчає в магазинах.