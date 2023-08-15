Зростає кількість постраждалих серед тих, хто був на свят відкриття нового закладу харчування.

Про обставини НП та кількість постраждалих повідомили в поліції Тернопільскої області, пише Politeka.net.

Відкриття нового суші бару відбулося у Збаражі 12 серпня. Протягом наступних двох дніій до до інфекційного відділення Збаразької центральної лікарні почали звертатися відвідувачі нового бару.

Усі з ознаками отруєння

«Лікарі медичної установи на запит поліцейських підтвердили інформацію про масове звернення пацієнтів», - розповіли в поліції, додавши, що медики також повідомили про подію санепідемстанцію та співробітників Держпродспоживслужби.

Наразі заклад харчування не працює. Кількість відвідувачів бару, які звернулися до лікарів з ознаками отруєння, сягнула 17-ти.

В поліції також повідомили, що власники суші бару співпрацюють з поліцією та контролюючими установами.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу - порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

Фахівці відібрали зразки харчових продуктів для лабораторних досліджень.

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