Про обставини НП та кількість постраждалих повідомили в поліції Тернопільскої області, пише Politeka.net.
Відкриття нового суші бару відбулося у Збаражі 12 серпня. Протягом наступних двох дніій до до інфекційного відділення Збаразької центральної лікарні почали звертатися відвідувачі нового бару.
Усі з ознаками отруєння
«Лікарі медичної установи на запит поліцейських підтвердили інформацію про масове звернення пацієнтів», - розповіли в поліції, додавши, що медики також повідомили про подію санепідемстанцію та співробітників Держпродспоживслужби.
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Наразі заклад харчування не працює. Кількість відвідувачів бару, які звернулися до лікарів з ознаками отруєння, сягнула 17-ти.
В поліції також повідомили, що власники суші бару співпрацюють з поліцією та контролюючими установами.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу - порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.
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