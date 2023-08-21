Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а теперь начал делать меткие пародии на россиян и то, что происходит в россии. Так, в этот раз Юрий Великий опубликовал в своем Instagram и на ютуб-канале видео, в котором спародировал одиозного агента Гиркина, которого недавно арестовали посадили в СИЗО Лефортово.

Как видно, Юрий Великий полностью воплотил образ военного преступника Гиркина, спародировав и его наряд, и мимику, и речь. И выглядит он при этом очень правдоподобно, да до такой степени, что в комментариях шутят, мол, лучше оригинала. В ролике Юрий Великий в образе Гиркина рассказывает, как у него дела в СИЗО.

В подписи к публикации артист написал: "Не очень хорошо обстоят дела у временно "отдыхающего" в СИЗО Лефортова ГИРКИНА. Особенно когда "дела" его засекретили. Но, Игорь Баландович не сдается и продолжает, в присущей ему манере, кРРРРитировать высшее военно-политическое руководство РФ".

Пользователи тут же принялись комментировать новую пародию Юрия Великого:

"Юрий и команда, огромное Вас спасибо! Победа будет за Украиной!".

"Гиркин обязан Юрию. Благодаря ему о нем знают люди".

"Гиркин единственный заключенный в мире, который даже из СИЗО ведет блог!".

"Москва не сразу рушилась. Золотая мысль! Аплодисменты, Маэстро Юрий".

"Юрий, ну Вы просто неисчерпаемый источник позитива в наше тяжелое время! Одно только "Шойгу свобнулся" чего стоит! Спасибо за Ваш труд и юмор!".

"Гиркин, которого мы заслужили".

"Правительство РФ верность рублям всегда хранит в долларах за границей".

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