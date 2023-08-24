Мобилизация в Украине продолжается, а значит существует множество мнений о том, как быстро закончить войну с рф и что для этого нужно.
Так, немецкое издание "Welt" со ссылкой на историка Эдварда Луттвака, разместило статью в которой говориться, что для скорейшей победы над россией, в Украине нужно призвать в разгар мобилизации в Украине 3 млн. мужчин.
Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев и военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировали мнение историка Эдварда Луттвака относительно мобилизации в Украине.
По словам Селезнева, россия начала информационную войну еще в 2014 году - ее задача – испугать весь украинский народ.
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"Можно ли исключать такой вариант? Нет. Но сейчас предпосылок для этого нет. Суммарно 1 млн 300 тыс. военнослужащих Сил обороны выполняют боевые задачи", - добавил Владислав Селезнев.
Александр Коваленко также рассказал о ситуации во время мобилизации в Украине на сегодняшний день: по его словам критической ситуации у ВСУ с ресурсом в данный момент нет.
"Потребность есть, но критической ситуации нет", - сообщил Коваленко, комментируя мобилизацию в Украине.
"Так сколько ходят быков по селам из войскоматов и сколько полицейских там уже есть три миллиона вот и наша победа ребята уже обучены умеют обращаться с оружием",
"Это точно, в настоящее время больше спрятавшихся откупились сидящих по ничкам от количества тех ,что воюют, это каждый видит у себя в городках и городах. Да даже взять на работе где работаешь",
"Современного оружия побольше, а не людей" - пишут в комментариях украинцы.
Источник: ТСН, немецкое издание "Welt".
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