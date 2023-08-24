Мобилизация в Украине, недавно в сети появилась информация о том, что в нашей стране нужно призвать 3 миллиона мужчин, чтобы скорее победить.

Мобилизация в Украине продолжается, а значит существует множество мнений о том, как быстро закончить войну с рф и что для этого нужно.

Так, немецкое издание "Welt" со ссылкой на историка Эдварда Луттвака, разместило статью в которой говориться, что для скорейшей победы над россией, в Украине нужно призвать в разгар мобилизации в Украине 3 млн. мужчин.

Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев и военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировали мнение историка Эдварда Луттвака относительно мобилизации в Украине.

По словам Селезнева, россия начала информационную войну еще в 2014 году - ее задача – испугать весь украинский народ.

"Можно ли исключать такой вариант? Нет. Но сейчас предпосылок для этого нет. Суммарно 1 млн 300 тыс. военнослужащих Сил обороны выполняют боевые задачи", - добавил Владислав Селезнев.

Александр Коваленко также рассказал о ситуации во время мобилизации в Украине на сегодняшний день: по его словам критической ситуации у ВСУ с ресурсом в данный момент нет.

"Потребность есть, но критической ситуации нет", - сообщил Коваленко, комментируя мобилизацию в Украине.

"Так сколько ходят быков по селам из войскоматов и сколько полицейских там уже есть три миллиона вот и наша победа ребята уже обучены умеют обращаться с оружием",

"Это точно, в настоящее время больше спрятавшихся откупились сидящих по ничкам от количества тех ,что воюют, это каждый видит у себя в городках и городах. Да даже взять на работе где работаешь",

"Современного оружия побольше, а не людей" - пишут в комментариях украинцы.

Источник: ТСН, немецкое издание "Welt".

Последние новости Украины:

Мобилизация в Украине: люди с инвалидностью могут стать здоровыми для ТЦК, как этого избежать.

Мобилизация в Украине: как наживаются в военкоматах, масштабы ошеломляют.

Мобилизация в Украине: в каких случаях работники ТЦК имеют право проверять документы.