Власти Ирландии заявили, что беженцы из Украины живущие в гостиницах и других обслуживаемых помещениях, обязаны будут платить за питание.

Украинцы живущие в гостинице на Западе Ирландии, выразили беспокойство после такого распоряжения.

Так, сообщается, что украинские беженцы должны будут платить за питание 10 евро на взрослого и 5 евро на ребенка каждый день.

Такое решение властей Ирландии вызвало негативную реакцию беженцев, живущих в гостинице возле города Каслбар, там проживает 333 украинских беженцев.

Украинцы возмущены тем, что еда не соответствует стандартам, которые установила Всемирная организация здравоохранения, по их словам, она является "не эквивалентной предложенной стоимости".

В письме украинцы выразили "озабоченность и коллективное несогласие" и сообщив, что мигрантов из других стран не заставляют платить за питание.

"Администрация гостиницы не обязывает жителей других национальностей оплачивать питание, что может быть расценено как проявление дискриминации", – говорится в письме.

Известно, что беженцы, которые не заплатят, будут рассматриваться как отказывающиеся от предоставленного жилья и будут вынуждены покинуть отель.

"Беженцев годами кто-то держать не будет. Кто захотел, тот нашел работу, а есть щеголяющие, как им хорошо живется, "на халяву", а люди за это платят налоги. У каждого свой выбор",

"Через пару бездельников, Ирландцы подумают, что мы все такие", "Пусть домой возвращаются",

"Гнать всех домой", "За полтора года можно подучить язык и найти работу или подработку. А не сидеть на выплатах и ​​трехразовом бесплатном питании", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: издание Independent.

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