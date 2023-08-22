Во вторник, 22 августа, стало известно, что ушел из жизни легендарный итальянский певец и композитор Тото Кутуньо. На момент смерти маэстро было 80 лет.

Об этом сообщает итальянское издание ANSA.

Причины смерти 80-летнего исполнителя и композитора не уточняются, однако известно, что последние годы Тото Кутуньо боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.

В 2007 году у Тото Кутуньо диагностировали рак простаты, тогда он был срочно прооперирован лучшими врачами. В 2009 году болезнь снова дала о себе знать перед большим заграничным туром артиста. Тогда ему пришлось пройти курс химиотерапии. Но даже после этого маэстро продолжил выступать, как только поправился. Кроме того, по данным итальянской прессы, у певца не было правой почки, и он не мог долго стоять.

Как говорили родные и близкие Тото Кутуньо после того, как он заболел раком, то начал очень ценить свою жизнь и каждую минуту, приговаривая, что жизнь – это настоящий подарок.

Чем прославился Тото Кутуньо?

Тото Кутуньо прославился на весь мир своей песней "L'Italiano", которая увидела мир в 1983 году. Еще одна не менее знаковая композиция артиста "Solo Noi", которая пользовалась популярностью у фанатов далеко за пределами Италии.

"Insieme: 1992" – эта песня была официальным гимном Чемпионата мира по футболу 1990 года, который проходил в Италии. "Sara" – еще один хит, который принес Тото Кутуньо признание во всем мире. "Ti amo" – хорошо известная песня, ставшая одним из символов романтической музыки.

Украинские фанаты творчества Тото Кутуньо в телеграмм-каналах пишут комментарии с соболезнованиями:

"Сочувствую родным и поклонникам".

"Царство небесное".

"Ушла эпоха".

"Мир будет помнить".

"Легенда… Вечная память".

"Царствие небесное легенде!".

"Красиво пел, очень жаль".

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