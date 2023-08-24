Ресторатор и судья МастерШеф Эктор Хименес-Браво перенес операцию, на которую долго решался.

Эктор Хименес-Браво признался, что в его семье есть проблема потери волос, пишет Politeka.net. По словам Хименеса-Браво, его никогда не снимали и не фотографировали сзади именно из-за залысины.

Эктор Хименес-Браво признался, что еще с детства думал, что это не хорошо и этого надо стесняться.

Судья «МастерШеф» также рассказал, что его отец облысел очень рано, когда ему было 30 лет. И поэтому был недоволен своей внешностью.

Со своими комплексами и недовольством Эктор Хименес-Браво решил бороться радикально – сделать операцию по пересадке волос. И уже не первую. Как оказалось, Хименес-Браво уже делал пересадку волос, но тогда это не помогло.

На своей странице в Инстаграм Эктор-Хименес Браво сообщил, что все прошло хорошо. Процесс он даже снимал на камеру.

«Кайфовал и смотрел «Шрека», – рассказал Хименес-Браво, как прошла операция.

Свое первое фото Эктор Хименес-Браво сделал сразу после операции, пошутив, что он уже в ожидании волос, как у Рапунцель.

«День 5 после операции. После пересадки чувствовал себя хорошо. Главное – не одевать головные уборы очень близко к коже головы», - рассказал Эктор, добавив, что быть лысым это очень удобно, потому что не нужно беспокоиться о прическе.

Также судья «МастерШеф» отметил, что его меньше стали узнавать на улице.

«Люди, как смотрят на меня, думают: «Кто это?», – говорит Эктор Хименес-Браво.

Эктор Хименес-Браво говорит, что для него это было судьбоносное событие.

«Красивой вам шевелюры. Чтобы даже Иво Бобул завидовал»,

«Мне одной кажется что на это даже никто внимания не обращал пока не увидели эти истории, вы и так красавчик»,

«Зачем? Вы и так красавчик, мой муж итальянец делал эти процедуры много раз результата как такового не было, а потом я привезла своего итальянца в Украину, постригли под ноль и теперь он брутальный украинец»,

«Эктор, браво, ждем казацкий оселедець» ,

"Быстрого восстановления!" , – комментируют пользователи соцсетей событие в жизни Эктора.

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Кроме того, Politeka.net писала, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Также сообщалось, что Хименес-Браво с "МастерШефом" покаялся перед украинскими защитниками.