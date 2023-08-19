Суддя «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво опинився у неприємній ситуації, яку він, напевно, не забуде ніколи.

Ектор Хіменес-Браво, який вже понад 13 років живе та працює в Україні, опинився в принизливій ролі людини, яку виставили з магазину.

Про цей інцидент Ектор Хіменес-Браво розповідав із величезним обуренням, адже таке з ним сталося вперше.

За словами судді «МастерШеф», його вигнали із супермаркету через його улюбленe собачку Лупіту. Нагадаємо, що розлучається з нею Ектор Хіменес-Браво вкрай рідко і навіть бере із собою на зйомки "МастерШеф".

Тому вигнання із магазину стало для зірки «МастерШеф» справжнім шоком.

Більше того, охоронець прокричав Ектору: "Ідіть на свою кухню, готуйте".

Коментуючи неприємний конфлікт, Ектор Хіменес-Браво також пояснив, що не розуміє господарів, які залишають своїх улюбленців у спеку в машині чи прив'язаними на вулиці. Свою Лупіту Хіменес-Браво вважає членом сім'ї.

Скандал у магазині у Ектор трапився ще у липні. Але історія, як з'ясувалося, отримала продовження.

Ектор Хіменес-Браво знову вирішив взяти Лупіту до магазину. Про це суддя "МастерШеф повідомив на своїй сторінці в Інстаграм.

"Як думаєте, цього разу нас вигнали, послали на кухню, цього разу без пригод", - заінтригував Хіменес-Браво про результати походу.

Як з'ясувалося пізніше, вірним виявився третій варіант.

«Ну, як бачите, Лупіта у візку, а отже, нас не вигнали», - повідомив Ектор Хіменес-Браво, наголосивши, що йому приємно перебувати в магазині, де до людини та її тварини адекватне ставлення.

«І не тому, що ти зірка», - додав Ектор Хіменес-Браво.

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