В Винницкой области произошла трагическая авария в которой погибли 9 человек, среди которых дети.

Так, полиция устанавливает обстоятельства аварии в Винницкой области, в которой погибли девять человек.

Как сообщает полиция Винницкой области, дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи села Бродецкое Хмельницкого района 22 августа в 19.28 вечера.

По предварительной информации установлено, что в результате столкновения ВАЗа с грузовым автомобилем DAF погибли водитель легковушки и 8 его пассажиров, среди которых есть дети.

На месте происшествия работали следователи, полицейские отделения полиции №2 Хмельницкого райотдела, криминалисты и спасатели.

Все детали и причины трагедии устанавливаются.

Напомним, дело судьи Тандыра, пьяным сбившего нацгвардейца, получило продолжение.

Обвинительный акт в отношении судьи, устроившего смертельное ДТП в Киеве, был направлен в суд.

за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения может быть наложено наказание до 10 лет лишения свободы, а также лишение права управлять транспортными средствами сроком до 10 лет.

Накануне суд принял решение о продлении Алексею Тандыру меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога до 9 сентября 2023 года.

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Ужасное ДТП произошло в центре Киева - авто разорвало на куски.

Также сообщалось, что праздник превратился в большую беду - пострадавших все больше.

Напомним также, что трагедией обернулись развлечения под Киевом.