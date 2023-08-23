Так, полиция устанавливает обстоятельства аварии в Винницкой области, в которой погибли девять человек.
Как сообщает полиция Винницкой области, дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи села Бродецкое Хмельницкого района 22 августа в 19.28 вечера.
По предварительной информации установлено, что в результате столкновения ВАЗа с грузовым автомобилем DAF погибли водитель легковушки и 8 его пассажиров, среди которых есть дети.
На месте происшествия работали следователи, полицейские отделения полиции №2 Хмельницкого райотдела, криминалисты и спасатели.
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Все детали и причины трагедии устанавливаются.
Напомним, дело судьи Тандыра, пьяным сбившего нацгвардейца, получило продолжение.
Обвинительный акт в отношении судьи, устроившего смертельное ДТП в Киеве, был направлен в суд.
за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения может быть наложено наказание до 10 лет лишения свободы, а также лишение права управлять транспортными средствами сроком до 10 лет.
Накануне суд принял решение о продлении Алексею Тандыру меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога до 9 сентября 2023 года.
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Ужасное ДТП произошло в центре Киева - авто разорвало на куски.
Также сообщалось, что праздник превратился в большую беду - пострадавших все больше.
Напомним также, что трагедией обернулись развлечения под Киевом.