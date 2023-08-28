Во время мобилизации в Украине произошла трагедия с мужчиной, у которого были большие проблемы со здоровьем.

Речь идет о жителе пгт Ширяево Одесской области, умершем после нападения эпилепсии в первый же день службы в период действия мобилизации в Украине - 1 августа, в воинской части.

Как рассказала мать умершего, ее сын, хоть и не имел официального статуса человека с инвалидностью, но с 11-летнего возраста состоял на диспансерном учете с диагнозом «задержка психического развития», о чем есть запись в его медицинской карточке.

Женщина утверждает, что ее сына забрали даже без паспорта, который он потерял раньше, в ТЦК была только старая ксерокопия документа.

По словам женщины, медкомиссия в разгар мобилизации в Украине длилась всего 20 минут, обследование включало только анализ крови и флюорографию, а всех профильных специалистов расписался один человек - руководитель ВЛК.

По мнению общественного деятеля Павла Поламарчука, о проблемах со здоровьем не могли не знать в небольшом населенном пункте, в том числе руководитель ВЛК.

По факту происшествия начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ.

Также возбуждено дело по ч. 4 ст. 425 – по факту возможного небрежного отношения к военной службе лиц Березовского ТЦК и СП Одесской области.

Возбуждено уголовное производство по факту возможного халатного отношения к службе работников медицинской службы воинской части.

В связи с этим трагическим событием, украинцев спросили, как они считают, оценивают ли объективно военно-врачебные комиссии здоровье мобилизованных?

полностью объективно – 2,3%

чаще объективно – 14,8%

чаще не объективно – 51,2%

всегда не объективно – 27,6%

затруднились ответить - 4,1%.

Слышали ли вы о случаях, когда призывали к службе во время мобилизации в Украине явно нездоровых людей?

знаю лично людей, которых так мобилизовали – 32,8%

таких случаев много, но сам не сталкивался – 38,1%

такие случаи есть, но не много – 24,2%

таких случаев нет – 2,9%

затруднились ответить - 2%.

Источник: Пульс недели.

Последние новости Украины:

"Не стреляйте! Почему вы меня трогаете?": разгорается новый скандал с ТЦК, что говорят в полиции.

Как сообщала Politeka, должностное лицо ТЦК вырубило деревья в заповеднике в Ровенской области: "привез домой и...".

Как сообщала Politeka, уклоняющиеся от мобилизации придумали новый метод побега за границу.