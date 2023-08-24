Так, в Чехии мужчина избил двух женщин, когда узнал, что они из Украины.
Женщины шли по тротуару, в какой-то момент к ним подъехал автомобиль Skoda Octavia с прицепом.
Водитель спросил у них, из Украины ли они, а когда услышал утвердительный ответ - отъехал на несколько метров, но снова вернулся к женщинам.
Свидетели и жертвы сообщили, что водитель начал ругать их, а затем внезапно набросился.
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Пострадавшие Лилия и Татьяна получили многочисленные ушибы.
Лилия рассказала, что попыталась удержать напавшего мужчину хотела и защитить подругу.
В какой-то момент Татьяна схватила ключи от авто агрессора, пытаясь помешать водителю уехать безнаказанно.
Тогда конфликт вспыхнул с большей силой и еще двое мужчин присоединились к нападению. В итоге агрессоры сильно избили Татьяну и забрали ключи.
Лилия получила многочисленные ранения, она лежала на земле, пока не приехали на место ЧП полиция и скорая помощь.
Татьяна получила многочисленные травмы, включая открытый перелом челюсти, скулы и костей носа.
Полиция расследует нападение и выясняет все обстоятельства.
Пресс-секретарь полиции подтвердила, что в данные момент полицейские активно работают над раскрытием дела и привлечением виновных.
Источник: местное издание "novinky.cz".
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