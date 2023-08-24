В Чехии мужчина сначала кричал на украинок, а затем внезапно набросился на них.

Так, в Чехии мужчина избил двух женщин, когда узнал, что они из Украины.

Женщины шли по тротуару, в какой-то момент к ним подъехал автомобиль Skoda Octavia с прицепом.

Водитель спросил у них, из Украины ли они, а когда услышал утвердительный ответ - отъехал на несколько метров, но снова вернулся к женщинам.

Свидетели и жертвы сообщили, что водитель начал ругать их, а затем внезапно набросился.

Пострадавшие Лилия и Татьяна получили многочисленные ушибы.

Лилия рассказала, что попыталась удержать напавшего мужчину хотела и защитить подругу.

В какой-то момент Татьяна схватила ключи от авто агрессора, пытаясь помешать водителю уехать безнаказанно.

Тогда конфликт вспыхнул с большей силой и еще двое мужчин присоединились к нападению. В итоге агрессоры сильно избили Татьяну и забрали ключи.

Лилия получила многочисленные ранения, она лежала на земле, пока не приехали на место ЧП полиция и скорая помощь.

Татьяна получила многочисленные травмы, включая открытый перелом челюсти, скулы и костей носа.

Полиция расследует нападение и выясняет все обстоятельства.

Пресс-секретарь полиции подтвердила, что в данные момент полицейские активно работают над раскрытием дела и привлечением виновных.

Источник: местное издание "novinky.cz".

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