Главной проблемой сейчас отсутствие запаса прочности в сетях "Укрэнерго" - в частности, на ее подстанциях.

С приближением холодов украинцы все чаще получают предупреждение о возможных перерывах в подаче электроэнергии. Этот сценарий предусматривается даже в Министерстве энергетики, отмечая, что при отсутствии новых обстрелов со стороны россии энергетической инфраструктуры Украины, этого можно избежать.

Большой украинский город может быть без света до двух месяцев - людей уже сейчас предупреждают о длительном блекауте.

Мэр Львова Андрей Садовый призвал жителей города готовиться к возможному отсутствию электроснабжения продолжительностью до двух месяцев. Он подчеркнул, что важно организовать поставки воды и отметил, что жизнь без электричества будет чрезвычайно тяжелой.

Во время сессии городской голова отметил, что город и его жители должны быть готовы к возможным перебоям в снабжении электроэнергией. Он подчеркнул, что ситуация без электричества может быть очень сложной.

"Когда такая сложная ситуация наступит, спрос на дизель для генераторов и доставку воды будет намного выше. Город должен обеспечить себя всем необходимым. Еще раз подчеркиваю: мы должны быть готовы к очень тяжелым временам", - заявил он.

Заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк добавила, что город должен заказать специальные транспортные средства для перевозки горючего и воды. Она также добавила, что может потребоваться доставка горючего туда, где уже есть генераторы электроэнергии.

Последние новости Украины:

Напомним, на что украинцам могут взвинтить цены после повышения стоимости электричества.

Как сообщала Politeka, одесситов срочно предупредили, почему и когда нужно экономить на электричестве.

Также Politeka писала, что появилось предупреждение "Укрэнерго".